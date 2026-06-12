Francia vs. Senegal por el Mundial 2026: horario, formaciones y TV

Senegal, por su parte, afronta su tercera participación consecutiva en una Copa del Mundo tras su destacada actuación en Qatar 2022, donde alcanzó los octavos de final.

Entre sus principales figuras aparece Sadio Mané, emblema del equipo y referente histórico del fútbol senegalés, quien aporta jerarquía en una generación que se encolumna detrás del exjugador del Liverpool.

El antecedente más recordado entre ambos equipos se remonta al Mundial de Corea-Japón 2002, cuando Senegal sorprendió al mundo al imponerse 1 a 0 en el partido inaugural ante la Francia campeona vigente.

Formaciones de Francia vs. Senegal por el Mundial 2026

Francia: Maignan; Koundé, Konaté, Upamecano, Theo Hernandez; Tchouaméni, Rabiot; Olise, Dembélé, Doué; Mbappé. DT: Didier Deschamps.

Senegal: Edouard Mendy; Diatta, Koulibaly, Niakhaté, Jacobs; Pape Gueye, Pape Matar Sarr, Idrissa Gueye; Iliman Ndiaye, Nico Jackson, Sadio Mané. DT: Pape Thiaw.

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