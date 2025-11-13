Francia vs. Ucrania por las Eliminatorias UEFA rumbo al Mundial 2026: horario, formaciones y TV
Les Bleus juegan en el Parque de los Príncipes con la posibilidad de asegurar la clasificación a la Copa del Mundo 2026 y rendir homenaje a las víctimas de los atentados de París.
Francia afronta un partido decisivo por las Eliminatorias UEFA al Mundial 2026, pero también una jornada con un fuerte componente emocional. En el Parque de los Príncipes, el equipo dirigido por Didier Deschamps enfrentará a Ucrania con la chance de asegurar su pase directo al torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. El encuentro estará marcado por el recuerdo de los atentados terroristas del 13 de noviembre de 2015 en París, de los cuales se cumple una década.
Con diez puntos en el Grupo D, producto de tres triunfos y un empate frente a Islandia, los franceses llegan como líderes y dependen únicamente de sí mismos: una victoria los clasificará al Mundial, mientras que un empate los dejaría, al menos, en posición de repechaje si Islandia no gana su compromiso ante Azerbaiyán. Ucrania, por su parte, acumula dos victorias consecutivas y busca dar el golpe que la catapulte a la cima del grupo.
Kylian Mbappé, capitán de la selección gala, tomó la palabra en la previa para subrayar el valor simbólico del encuentro. “Será un día especial. Queremos tener un pensamiento para las víctimas de los atentados y para sus familias. No es un día alegre, pero conmemorar también es importante”, declaró el delantero del Real Madrid, quien recordó cómo vivió aquellos momentos de terror desde Mónaco, preocupado por sus padres en Bondy.
El seleccionador Deschamps, que estaba al mando del equipo la noche de los atentados durante un amistoso ante Alemania, también se refirió al contexto: “Hay un deber de memoria y de respeto. No es fácil hablar de aquello, pero forma parte de nuestra historia como selección y como país”. De aquel plantel solo continúa Lucas Digne, quien será titular este jueves.
El duelo, además, presenta un atractivo deportivo innegable. Con figuras como Mbappé, Zaire-Emery y Camavinga, Les Bleus buscan imponer su jerarquía ante un seleccionado ucraniano que llega con confianza y con el talento de Sudakov y Malinovskiy como principales cartas ofensivas. En París, el fútbol y la memoria se funden en una misma noche: la de una nación que quiere volver a celebrar sin olvidar.
Francia vs. Ucrania: probables formaciones
- Francia: Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, T. Hernández; Zaire-Emery, Camavinga, Koné; Olise, Mbappé, Barcola.
- Ucrania: Trubin; Konoplya, Zabarnyi, Matviienko, Mykolenko; Kalyuzhnyi, Ocheretko; Yarmolyuk, Malinovskiy, Sudakov; Vanat.
Francia vs. Ucrania: otros datos
- Horario: 16:45.
- Estadio: Parque de los Príncipes.
- Arbitro: S. Vinic.
- TV: ESPN, Disney+ Premium.
