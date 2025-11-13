Francia vs. Ucrania por las Eliminatorias UEFA rumbo al Mundial 2026: horario, formaciones y TV

Francia afronta un partido decisivo por las Eliminatorias UEFA al Mundial 2026, pero también una jornada con un fuerte componente emocional. En el Parque de los Príncipes, el equipo dirigido por Didier Deschamps enfrentará a Ucrania con la chance de asegurar su pase directo al torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. El encuentro estará marcado por el recuerdo de los atentados terroristas del 13 de noviembre de 2015 en París, de los cuales se cumple una década.