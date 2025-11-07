Javier Milei anunció que le comprará a Emmanuel Macron submarinos y buques

El avance en las negociaciones se habría dado en medio del viaje de Milei a París, cuando participó de un evento multilateral organizado por Macron. Aprovechando la ocasión, Petri se reunió con quien era su par francés Sébastien Lercornu - actual Primer Ministro de Francia - para avanzar en las negociaciones.

milei macron Javier Milei y Emmanuel Macron

El modelo elegido en esta oportunidad sería una versión evolucionada del submarino Scorpene. El cuerdo establecería además la posibilidad de que Argentina realice el pago recién cuando se concrete la entrega del sumergible.

En la actualidad la Argentina cuenta solo con dos submarinos: el ARA Santa Cruz, que permanece en los talleres de Tandanor, y el ARA Salta, que está amarrado en Mar del Plata. Este último solamente se utiliza para adiestramiento. Ninguno de los dos está operativo.

ara santa cruz.jpg