Javier Milei anunció que le comprará a Emmanuel Macron submarinos y buques
La adquisición naval estará destinada a patrullar las costas del país y llega como respuesta a la buena relación entre el Presidente y su par Emmanuel Macron.
El presidente Javier Milei confirmó que Argentina avanza en un acuerdo con Francia para la compra de submarinos y buques, los cuales serán utilizados para reforzar la vigilancia y patrullaje en las costas nacionales. Mientras se acelera el proceso de adquisición, el mandatario destacó la buena relación con su par francés, Emmanuel Macron.
“Tenemos una excelente relación con Francia. Estamos comprando submarinos y estamos comprando, además, unos buques para patrullar las costas. Así es que tenemos una relación maravillosa con Francia”, dijo Milei en una entrevista con el canal público francés Public Sénat al ser consultado por su vínculo con Macron.
Fuentes oficiales del ámbito militar confirmaron que recientemente hubo contactos con el país europeo para llegar a un entendimiento por la compra y en diálogo con Infobae remarcaron que el país necesita “recuperar la capacidad submarina de la Armada”. En busca de un refuerzo del equipamiento naval, consideraron que “Francia es uno de los países líderes en este tipo de tecnologías".
El Presupuesto 2025, que finalmente no se sancionó, consideraba la toma de un crédito por 2.310 millones de dólares para “Recuperación Submarina”.
En pos de incluir tecnología e innovación en el ámbito naval, en noviembre del año pasado, en el marco de la visita de Macron a Milei en la Casa Rosada, el Ministerio de Defensa, a cargo de Luis Petri, envió una carta a la empresa francesa Naval Group - misma que provee unidades a países como Brasil, Chile y la India - para la incorporación de tres unidades del submarino modelo Scorpene.
El avance en las negociaciones se habría dado en medio del viaje de Milei a París, cuando participó de un evento multilateral organizado por Macron. Aprovechando la ocasión, Petri se reunió con quien era su par francés Sébastien Lercornu - actual Primer Ministro de Francia - para avanzar en las negociaciones.
El modelo elegido en esta oportunidad sería una versión evolucionada del submarino Scorpene. El cuerdo establecería además la posibilidad de que Argentina realice el pago recién cuando se concrete la entrega del sumergible.
En la actualidad la Argentina cuenta solo con dos submarinos: el ARA Santa Cruz, que permanece en los talleres de Tandanor, y el ARA Salta, que está amarrado en Mar del Plata. Este último solamente se utiliza para adiestramiento. Ninguno de los dos está operativo.
