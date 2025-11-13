Suspenden a casi 200 trabajadores de la empresa de tejido de punto más importante de Argentina

fabrica mauro sergio

En ese sentido, afirmó que las condiciones impuestas fueron aceptadas por los empleados afectados por temor a un posible cierre total de la empresa: "Prefieren agarrar lo poco que te dan. Tienen temor a perder las fuentes de trabajo. El miedo te lleva a tomar esta decisión".

Galván mencionó que algunos de los 170 empleados afectados por la suspensión tienen hasta 40 años de antigüedad, y comparó la situación actual con tiempos pasados, cuando la textil era próspera: "Trabajo hace más de 20 años acá. Han pasado diferentes gobiernos y nunca vi algo por el estilo. La fábrica está diezmada. En los mejores tiempos había 1200 empleados y hoy quedan 240".

"Antes veíamos salir camiones todo el tiempo, pero ahora no hay ventas. No hay guita en las calles. Además, las importaciones también nos joden. Siempre funcionó sola más allá de las decisiones de los patrones. Este Gobierno está haciendo un desastre", aseguró Galván.

"Es una situación horrible la que estamos pasando todos”, lamentó el representante de los trabajadores para quien “por cuestiones políticas y económicas del Gobierno se está destruyendo la industria textil".