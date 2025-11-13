Los jugadores de San Lorenzo dieron marcha atrás tras el contundente comunicado
Los futbolistas del Ciclón explotaron contra la dirigencia, pero tuvieron que salir a hacer algunas aclaraciones.
Este miércoles, una nueva bomba explotó en San Lorenzo. Los jugadores del plantel profesional hicieron un polémico posteo en las redes sociales, donde pedían "condiciones laborales mínimas".
En medio de tanta polémica, decidieron borrar la publicación, lo que generó más comentarios y confusión sobre lo que está ocurriendo puertas adentro de la institución. Acto seguido, hicieron otro comunicado, en el que mencionaron al Chiqui Tapia, quien está muy involucrado para intentar resolver el caos del Ciclón.
"Los jugadores del plantel profesional, entendiendo el impacto del comunicado emitido hace unas horas, queremos manifestar que hemos cometido una imprudencia, omitiendo destacar los esfuerzos del club como el apoyo y acompañamiento del presidente Claudio Tapia, quien se interiorizó de nuestra situación".
Qué decía el durísimo comunicado del plantel de San Lorenzo: "La situación actual es insostenible"
El plantel profesional de San Lorenzo rompió el silencio en medio de la crisis institucional que atraviesa el club. En un comunicado conjunto, los futbolistas denunciaron la falta de pago de salarios, carencias en las condiciones de trabajo y la ausencia de respuestas por parte de la dirigencia, exigiendo medidas urgentes para revertir la situación.
“El plantel profesional del Club Atlético San Lorenzo de Almagro quiere manifestar públicamente su profunda preocupación y malestar ante la delicada situación que seguimos atravesando desde comienzo de la temporada”, comenzó el texto, difundido inicialmente por el capitán Gastón Hernández y luego replicado por todo el plantel en sus redes sociales.
Los futbolistas aseguraron que “desde el mes de agosto no hemos percibido, en algunos casos, íntegramente nuestros salarios, lo que afecta directamente a nuestras familias y compromete el normal desarrollo de nuestra actividad profesional”.
A ello, añadieron una descripción preocupante sobre las condiciones diarias de trabajo: “La falta de comida adecuada, la ausencia de servicios básicos en el vestuario (agua caliente) y la falta de respuestas concretas por parte de la dirigencia, a pesar de las reiteradas promesas de solución que nunca se cumplieron”.
Desde el estallido del escándalo con la cámara oculta que involucró al presidente Marcelo Moretti, la situación política del club se volvió caótica. Con renuncias en cadena y una etapa de acefalía transitoria, el equipo dirigido por Damián Ayude había intentado mantenerse al margen de los conflictos, enfocándose en la competencia.
De hecho, el Ciclón logró clasificarse a los Playoffs del Torneo Clausura y todavía pelea por un lugar en la próxima Copa Sudamericana. Sin embargo, el deterioro de las condiciones económicas y de infraestructura terminó por quebrar la paciencia del grupo.
“Hemos sido pacientes, responsables y respetuosos, continuando con nuestro trabajo y representando al club con el mayor compromiso posible. Pero llegó el momento de alzar la voz nuevamente”, remarcaron los futbolistas.
En el cierre del comunicado, los jugadores pidieron que “las autoridades del club actúen con la responsabilidad que el momento exige” y subrayaron que el reclamo no se limita a lo económico: “No se trata solo de una cuestión económica, sino también de respeto, dignidad y condiciones laborales mínimas que todo trabajador merece. La situación actual es insostenible y requiere una solución inmediata y seria”.
Aunque el mensaje no incluyó la amenaza de medidas de fuerza, la tensión se hizo palpable en la previa del duelo ante Sarmiento, clave en la lucha por la clasificación internacional. El comunicado deja en evidencia el profundo malestar de un plantel que, pese a los resultados deportivos, atraviesa una de las etapas más críticas en la historia reciente de San Lorenzo.
