Los jugadores de San Lorenzo dieron marcha atrás tras el contundente comunicado

Los futbolistas aseguraron que “desde el mes de agosto no hemos percibido, en algunos casos, íntegramente nuestros salarios, lo que afecta directamente a nuestras familias y compromete el normal desarrollo de nuestra actividad profesional”.

A ello, añadieron una descripción preocupante sobre las condiciones diarias de trabajo: “La falta de comida adecuada, la ausencia de servicios básicos en el vestuario (agua caliente) y la falta de respuestas concretas por parte de la dirigencia, a pesar de las reiteradas promesas de solución que nunca se cumplieron”.

Desde el estallido del escándalo con la cámara oculta que involucró al presidente Marcelo Moretti, la situación política del club se volvió caótica. Con renuncias en cadena y una etapa de acefalía transitoria, el equipo dirigido por Damián Ayude había intentado mantenerse al margen de los conflictos, enfocándose en la competencia.

De hecho, el Ciclón logró clasificarse a los Playoffs del Torneo Clausura y todavía pelea por un lugar en la próxima Copa Sudamericana. Sin embargo, el deterioro de las condiciones económicas y de infraestructura terminó por quebrar la paciencia del grupo.

“Hemos sido pacientes, responsables y respetuosos, continuando con nuestro trabajo y representando al club con el mayor compromiso posible. Pero llegó el momento de alzar la voz nuevamente”, remarcaron los futbolistas.

En el cierre del comunicado, los jugadores pidieron que “las autoridades del club actúen con la responsabilidad que el momento exige” y subrayaron que el reclamo no se limita a lo económico: “No se trata solo de una cuestión económica, sino también de respeto, dignidad y condiciones laborales mínimas que todo trabajador merece. La situación actual es insostenible y requiere una solución inmediata y seria”.

Aunque el mensaje no incluyó la amenaza de medidas de fuerza, la tensión se hizo palpable en la previa del duelo ante Sarmiento, clave en la lucha por la clasificación internacional. El comunicado deja en evidencia el profundo malestar de un plantel que, pese a los resultados deportivos, atraviesa una de las etapas más críticas en la historia reciente de San Lorenzo.