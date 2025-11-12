Regresan las lluvias al AMBA antes de lo esperado: qué dice el informe de los pronosticadores
Si bien estos días el clima será agradable en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores, la alegría del cielo despejado no durará mucho. Los detalles.
Tras las lluvias de inicio de semana, estos días transcurren con buen clima en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), aunque diferentes pronosticadores ya adelantaron que el tiempo agradable no durará mucho. De hecho, los informes indican que la inestabilidad llegará el próximo fin de semana.
De este modo, se recomienda tener en cuenta los datos del pronóstico, especialmente, al momento de hacer planes.
Cuándo vuelven las lluvias a Buenos Aires
De acuerdo a lo informado por el sitio Meteored, el fin de semana estará empañado por lluvias de baja intensidad y ráfagas de hasta 65 kilómetros por hora, más específicamente, para el día domingo. Sin embargo, la inestabilidad iniciará el sábado, cuando la temperatura oscile entre los 19 y 29 grados.
Según el informe arrojado en las últimas horas, el domingo será climáticamente peor con respecto al sábado, con un termómetro que irá desde los 17 hasta los 28 grados.
Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicó que habrá tormentas durante la mañana del domingo, aunque se espera que en las próximas horas se amplíe la información del organismo, dado que cuanto más cerca esté el domingo, más certero podrá ser el dato.
Si bien las temperaturas ofrecidas por el SMN son similares a las mencionadas por Meteored, la entidad nacional advierte que tanto viernes como sábado el termómetro superará los 30 grados de temperatura.
Recomendaciones del SMN ante lluvias y tormentas
El Servicio Meteorológico Nacional lanzó sus advertencias, con las siguientes recomendaciones en caso de precipitaciones:
- Evitá actividades al aire libre.
- No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.
- Quedate lejos de zonas costeras y ribereñas.
- Mantenete informado por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
