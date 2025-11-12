Siguen burlando a Javier Milei en la TV estadounidense: "Un duende paj... elefantes"
Al igual que había ocurrido recientemente en la CNN, otro programa de la televisión de Estados Unidos se mofó del presidente argentino tras su último viaje.
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) concretó hace algunas semanas un acuerdo de intercambio de divisas (swap) con el gobierno de Estados Unidos por un monto de 20.000 millones de dólares. El principal objetivo de esta operación financiera es fortalecer las reservas internacionales, lo cual es crucial para promover la estabilidad de precios y sentar las bases para un crecimiento económico duradero.
Aunque esto significó la alegría del Gobierno libertario, despertó bronca en diversos sectores estadounidenses y, más concretamente, en la televisión de ese país lanzaron fuertes críticas al primer mandatario argentino. Primero fue la CNN y ahora trascendió otro video de la CNBC que no escatimó en burlas hacia Milei.
"Esta semana, mientras el gobierno de Trump estaba en la Suprema Corte demandando que los dejen retener vales de comida sin entregar a ciudadanos hambrientos, Trump mismo estaba en Mar-a-Lago con un tenedor libre de langostinos y nado sincronizado mientras el presidente de Argentina bailó toda la noche al asegurarse los 20 mil millones de dólares que recientemente le dimos a su país", comenzó el descargo el conductor.
Y añadió: "Debo decir que por 20 mil millones de dólares uno pensaría que bailaría mejor que un 'duende pajeando elefantes'", señaló, para luego imitar la danza del jefe de Estado argentino y generar la risa de todo el estudio. "Por cierto, disculpas a los elefantes", cerró.
"Wolverine de bajo presupuesto", así se burlaron de Milei en la CNN
El programa "Have I Got News for You" de la CNN lanzó fuertes críticas a la decisión de Donald Trump sobre el swap para la Argentina y se burló ferozmente del primer mandatario argentino y su ridículo show en el Movistar Arena de Villa Crespo.
"Una razón por la cual enviar USD$20.000 a la Argentina es una mala idea es porque el dinero va a este tipo", introdujo el conductor Roy Wood Jr., tras lo cual se transmitió un video del jefe de Estado cantando en el microestadio de la Ciudad de Buenos Aires de manera desaforada.
Luego, haciendo gala de un notable sarcasmo, una de las panelistas comentó: "Se ve responsable...".
En este sentido, otro de ellos agregó: "Escuchá, si no dejás que tus hijos se dediquen al arte, esto es lo que pasa. Lo van a hacer en algún momento. Es antes de que sean dictadores, o después...", indicó, provocando la risa de sus compañeros y del público presente.
"Ese es el presidente argentino, Javier Milei. Mirá al presidente. Wolverine de bajo presupuesto, ahí lo tenés... parece el presentador de un magazine británico con acusaciones pendientes", sumaron, mientras reían a carcajadas de lo que se supone que debería ser el hombre más importante y serio de nuestro país.
Más allá de las burlas y las ironías del ciclo que criticó la decisión de Donald Trump, fueron varios los sectores de Estados Unidos que vieron con recelo la ayuda a la Argentina.
