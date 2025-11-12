Siguen burlando a Javier Milei en la TV estadounidense: "Un duende paj... elefantes"

"Wolverine de bajo presupuesto", así se burlaron de Milei en la CNN

El programa "Have I Got News for You" de la CNN lanzó fuertes críticas a la decisión de Donald Trump sobre el swap para la Argentina y se burló ferozmente del primer mandatario argentino y su ridículo show en el Movistar Arena de Villa Crespo.

"Una razón por la cual enviar USD$20.000 a la Argentina es una mala idea es porque el dinero va a este tipo", introdujo el conductor Roy Wood Jr., tras lo cual se transmitió un video del jefe de Estado cantando en el microestadio de la Ciudad de Buenos Aires de manera desaforada.

Luego, haciendo gala de un notable sarcasmo, una de las panelistas comentó: "Se ve responsable...".

En este sentido, otro de ellos agregó: "Escuchá, si no dejás que tus hijos se dediquen al arte, esto es lo que pasa. Lo van a hacer en algún momento. Es antes de que sean dictadores, o después...", indicó, provocando la risa de sus compañeros y del público presente.

"Ese es el presidente argentino, Javier Milei. Mirá al presidente. Wolverine de bajo presupuesto, ahí lo tenés... parece el presentador de un magazine británico con acusaciones pendientes", sumaron, mientras reían a carcajadas de lo que se supone que debería ser el hombre más importante y serio de nuestro país.

cnn burla a milei

Más allá de las burlas y las ironías del ciclo que criticó la decisión de Donald Trump, fueron varios los sectores de Estados Unidos que vieron con recelo la ayuda a la Argentina.