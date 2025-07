Sin embargo, los problemas no terminaron ahí. El A525 con el dorsal 43 nunca pudo encenderse en la zona de boxes. El auto quedó estancado en el garaje de Alpine y el equipo optó por retirarlo oficialmente de la competencia antes de que se completara la vuelta de formación. De esta manera, Colapinto sufrió su segundo abandono en la temporada y se fue con las manos vacías de un circuito donde generaba muchas expectativas.

El minuto a minuto de Franco Colapinto en el GP de Gran Bretaña

Live Blog Post Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TeamAlpineArg/status/1941861527675429203&partner=&hide_thread=false El auto no respondía, en la entrada a boxes antes de la largada. Abandona Colapinto. pic.twitter.com/hFYktlUdmg — Alpine Argentina F1 (@TeamAlpineArg) July 6, 2025

Live Blog Post Franco Colapinto abandonó el Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1 El piloto argentino, que acabó último en la clasificación tras protagonizar un incidente, no pudo largar por un problema en su Alpine.

Live Blog Post ¡ARRANCÓ EL GP DE GRAN BRETAÑA! FRANCO COLAPINTO LARGA DESDE EL PIT LANE

Live Blog Post FRANCO COLAPINTO LARGARÁ DESDE EL PIT-LANE El equipo rompió el parc fermé y realizó cambios de componentes en la Unidad de Potencia del monoplaza. image.png

Live Blog Post La explicación que dio Franco Colapinto tras quedar afuera de la Q1 en Silverstone El piloto argentino dio detalles del incidente que protagonizó en la Qualy 1 del GP de Gran Bretaña. explicacion colapinto fuera q1 gp gran bretaña

Live Blog Post Franco Colapinto hizo un trompo y quedó afuera de la Q1 en Silverstone El piloto argentino perdió el control de su monoplaza y se fue contra el muro en el comienzo de la Q1 del Gran Premio de Gran Bretaña. colapinto trompo fuera q1

Live Blog Post Gabriel Bortoleto hizo un trompo y rompió el auto en la Práctica 3 de Silverstone El piloto brasileño perdió el control de su monoplaza apenas comenzada la prueba y destruyó la suspensión. bortoleto choque silverstone

Live Blog Post Franco Colapinto terminó 18º en la Práctica 3 del GP de Gran Bretaña El piloto argentino fue 0.281 segundos más rápido que su compañero de equipo, Pierre Gasly, y finalizó a 2.099 segundos de la punta. colapinto 18 p3 gp gran bretaña.jpg

Live Blog Post A qué hora es la clasificación de Franco Colapinto en el Gran Premio de Gran Bretaña y cómo ver en vivo Tras un flojo paso por Austria, el argentino vuelve a un circuito que conoce bien y donde ya dejó su huella. Todos los detalles. Seguí leyendo esta nota acá

Live Blog Post Franco Colapinto mostró progresos: así le fue en el segunda práctica del GP de Gran Bretaña El piloto argentino cerró la FP2 en el último puesto, pero con tiempos competitivos frente a su compañero Pierre Gasly. Sigue siendo un fin de semana difícil para Alpine. Seguí leyendo esta nota acá

Live Blog Post Franco Colapinto terminó 16º la Práctica Libre 1 en Silverstone El piloto argentino superó a su compañero de equipo, Pierre Gasly, quien finalizó 17º tras hacer un trompo en el GP del Reino Unido. colapinto

Live Blog Post Alpine anunció a Steve Nielsen como nuevo director general El inglés asumirá su cargo en el equipo en el que corre Franco Colapinto a partir del 1º de septiembre y debutará en su cargo en el GP de Italia. Seguí leyendo esta nota acá

Live Blog Post Pierre Gasly pisó el pianito e hizo un trompo en Silverstone trompo gasly

Live Blog Post A qué hora son las prácticas de Franco Colapinto en el Gran Premio de Gran Bretaña y cómo ver en vivo Tras un flojo paso por Austria, el argentino vuelve a un circuito que conoce bien y donde ya dejó su huella. Seguí leyendo esta nota acá

Live Blog Post Franco Colapinto fue furor en Silverstone: su look y la reacción que arrasó en redes El piloto argentino de Alpine llamó la atención en el Gran Premio de Gran Bretaña con su vestimenta y su inesperado gesto al probar comida típica inglesa. Seguí leyendo esta nota acá

Live Blog Post Colapinto respondió a los rumores sobre su salida de Alpine en la previa al GP de Gran Bretaña El piloto argentino habló y se refirió a las versiones que lo vinculan con una posible salida del equipo francés. "El enfoque está en mejorar el auto", aseguró. Seguí leyendo esta nota acá