Alpine confirmó que Franco Colapinto no correrá la primera práctica en Hungría: los motivos
La escudería francesa anunció que el piloto estonio ocupará la butaca del argentino durante la FP1 del próximo Gran Premio para cumplir con el reglamento de la Fórmula 1.
Alpine confirmó cómo será su planificación para el inicio del Gran Premio de Hungría y anunció que Franco Colapinto no participará de la primera práctica libre del fin de semana. La escudería francesa informó que el piloto de reserva Paul Aron será quien conduzca el monoplaza del argentino durante la FP1, en una decisión que responde exclusivamente a las obligaciones reglamentarias establecidas por la Fórmula 1.
De esta manera, el argentino cederá momentáneamente su lugar al joven estonio y volverá a tomar el control del A525 para la segunda sesión de entrenamientos del viernes, tal como ocurre habitualmente cuando los equipos deben cumplir con este tipo de exigencias.
A través de un comunicado oficial, Alpine explicó los motivos de la decisión y confirmó que Aron tendrá su primera participación de la temporada en una actividad oficial de la Máxima. "El piloto de Reserva Paul Aron realizará su primera aparición de la temporada con el equipo en la Primera Sesión de Entrenamientos Libres, al tomar el volante del coche de Franco y cubrir la primera de las sesiones de práctica obligatorias para jóvenes pilotos de la temporada", señaló la escudería.
¿Por qué Paul Aron reemplazará a Franco Colapinto en la FP1 del GP de Hungría?
La medida se encuentra contemplada en el reglamento deportivo de la Máxima, que desde la temporada 2025 obliga a cada equipo a ceder cuatro sesiones de entrenamientos libres durante el campeonato a pilotos considerados rookies, es decir, aquellos que no hayan disputado más de dos Grandes Premios en la categoría.
La normativa establece que cada uno de los dos autos titulares debe ser cedido en dos oportunidades a lo largo del año, por lo que Alpine comenzó a cumplir con ese requisito aprovechando el último compromiso antes del receso de verano.
Paul Aron, de 22 años y nacido en Estonia, forma parte del programa de Alpine como piloto de reserva y llegó a la estructura prácticamente al mismo tiempo que Colapinto. Durante la temporada pasada ya había participado en tres sesiones oficiales de entrenamientos y ahora volverá a tener la posibilidad de sumar kilómetros con el equipo francés.
En la previa del Gran Premio de Hungría, el propio Aron manifestó su entusiasmo por volver a manejar un Fórmula 1 durante un fin de semana oficial: "Tengo muchas ganas de ponerme al volante del A526 para mi primera sesión de Entrenamientos Libres 1 con el equipo esta temporada. He conducido el coche en nuestro simulador en Enstone durante todo el año y será muy valioso salir a pista y sentirlo yo mismo en la realidad. Tuve actuaciones muy positivas la temporada pasada en las tres FPs1 que hice con el equipo, y personalmente aspiro a construir sobre esas oportunidades y ayudar de la mejor manera posible durante el resto del fin de semana", expresó.
Aunque no estará presente en la primera práctica libre del viernes, el pilarense volverá a ocupar su lugar habitual desde la FP2 y afrontará el resto del Gran Premio de Hungría con el objetivo de seguir consolidando su crecimiento en la Fórmula 1 y sumar nuevas unidades para Alpine antes del receso estival.
Corre Franco Colapinto: días y horarios del Gran Premio de Hungría de la Fórmula 1
La actividad comenzará el viernes con las dos primeras sesiones de entrenamientos libres, continuará el sábado con la tercera práctica y la clasificación, y culminará el domingo con la carrera principal.
Viernes 24 de julio
- Práctica libre 1: 08.30
- Práctica libre 2: 12.00
Sábado 25 de julio
- Práctica Libre 3: 07.30
- Clasificación: 11.00
Domingo 26 de julio
- Carrera a 70 vueltas: 10.00
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