Alpine confirmó que Franco Colapinto no correrá la primera práctica en Hungría: los motivos

Paul Aron, de 22 años y nacido en Estonia, forma parte del programa de Alpine como piloto de reserva y llegó a la estructura prácticamente al mismo tiempo que Colapinto. Durante la temporada pasada ya había participado en tres sesiones oficiales de entrenamientos y ahora volverá a tener la posibilidad de sumar kilómetros con el equipo francés.

En la previa del Gran Premio de Hungría, el propio Aron manifestó su entusiasmo por volver a manejar un Fórmula 1 durante un fin de semana oficial: "Tengo muchas ganas de ponerme al volante del A526 para mi primera sesión de Entrenamientos Libres 1 con el equipo esta temporada. He conducido el coche en nuestro simulador en Enstone durante todo el año y será muy valioso salir a pista y sentirlo yo mismo en la realidad. Tuve actuaciones muy positivas la temporada pasada en las tres FPs1 que hice con el equipo, y personalmente aspiro a construir sobre esas oportunidades y ayudar de la mejor manera posible durante el resto del fin de semana", expresó.

Aunque no estará presente en la primera práctica libre del viernes, el pilarense volverá a ocupar su lugar habitual desde la FP2 y afrontará el resto del Gran Premio de Hungría con el objetivo de seguir consolidando su crecimiento en la Fórmula 1 y sumar nuevas unidades para Alpine antes del receso estival.

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La actividad comenzará el viernes con las dos primeras sesiones de entrenamientos libres, continuará el sábado con la tercera práctica y la clasificación, y culminará el domingo con la carrera principal.

Viernes 24 de julio

Práctica libre 1: 08.30

Práctica libre 2: 12.00

Sábado 25 de julio

Práctica Libre 3: 07.30

Clasificación: 11.00

Domingo 26 de julio