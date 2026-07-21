El ranking de la Fórmula 1 que destacó a Colapinto: quedó entre los mejores de Bélgica

Gasly, compañero de Colapinto en Alpine, obtuvo una calificación de 6,8 y quedó ubicado entre los últimos puestos del Top 10 junto a Liam Lawson, Nico Hülkenberg y Oscar Piastri, todos igualados en la décima posición.

Para el piloto argentino, este nuevo reconocimiento ratifica el gran momento que atraviesa en la máxima categoría. En las últimas carreras consiguió consolidarse como el principal referente de Alpine en pista, terminando por delante de Gasly en dos Grandes Premios consecutivos y demostrando una evolución constante en su rendimiento.

El ranking semanal fue encabezado por Kimi Antonelli, quien recibió una nota de 9,8 tras completar un fin de semana perfecto con pole position y victoria. Charles Leclerc ocupó el segundo lugar con 9 puntos, mientras que Max Verstappen y Gabriel Bortoleto compartieron el tercer puesto con una valoración de 8,8.

Con este nuevo ingreso a los Power Rankings, el argentino también mejoró su promedio anual y se ubica décimo en la clasificación acumulada de la Fórmula 1 con una valoración de 7,1, confirmando su crecimiento en una temporada que puede resultar determinante para su futuro dentro de la categoría.

Corre Franco Colapinto: días y horarios del Gran Premio de Hungría de la Fórmula 1

Viernes 24 de julio

Práctica libre 1: 08.30

Práctica libre 2: 12.00

Sábado 25 de julio

Práctica Libre 3: 07.30

Clasificación: 11.00

Domingo 26 de julio