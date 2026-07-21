El ranking de la Fórmula 1 que destacó a Colapinto: quedó entre los mejores de Bélgica
El piloto argentino fue incluido una vez más en los Power Rankings oficiales de la Fórmula 1 gracias a su enorme rendimiento en Spa-Francorchamps.
El gran desempeño de Franco Colapinto en el Gran Premio de Bélgica continúa dando que hablar dentro del paddock de la Fórmula 1. Después de finalizar décimo en Spa-Francorchamps y sumar un nuevo punto para Alpine, el argentino volvió a recibir un importante reconocimiento al ser incluido entre los diez mejores pilotos del fin de semana en los Power Rankings oficiales elaborados por el panel de expertos de la categoría.
La evaluación ubicó al bonaerense en el octavo puesto con una calificación de 8 puntos, una valoración que lo dejó por delante de figuras de enorme trayectoria como Lewis Hamilton, Oscar Piastri y también de su compañero de equipo, Pierre Gasly.
El informe publicado por la F1 destacó especialmente la capacidad del pilarense para ganar posiciones en el inicio de la competencia y una maniobra que resultó determinante para su carrera. En una misma acción logró superar a Pierre Gasly y a Liam Lawson para meterse en la zona de puntos, un adelantamiento que no fue mostrado por la transmisión oficial, pero que sí fue resaltado por los analistas de la categoría.
Franco Colapinto quedó octavo en los Power Rankings de la Fórmula 1 en Bélgica
"Un gran inicio de Franco Colapinto vio al piloto argentino liderar la carga de Alpine en el Gran Premio de Bélgica, logrando en un momento un impresionante rebase tanto sobre Pierre Gasly como sobre Lawson para colocarse dentro de los puntos con un décimo lugar final", fue la explicación difundida por la Máxima al justificar su puntuación.
Además de esa maniobra, los especialistas valoraron la consistencia que mostró durante toda la carrera para defender su posición frente a rivales con autos de mayor rendimiento y asegurar una nueva unidad para el equipo francés.
Gasly, compañero de Colapinto en Alpine, obtuvo una calificación de 6,8 y quedó ubicado entre los últimos puestos del Top 10 junto a Liam Lawson, Nico Hülkenberg y Oscar Piastri, todos igualados en la décima posición.
Para el piloto argentino, este nuevo reconocimiento ratifica el gran momento que atraviesa en la máxima categoría. En las últimas carreras consiguió consolidarse como el principal referente de Alpine en pista, terminando por delante de Gasly en dos Grandes Premios consecutivos y demostrando una evolución constante en su rendimiento.
El ranking semanal fue encabezado por Kimi Antonelli, quien recibió una nota de 9,8 tras completar un fin de semana perfecto con pole position y victoria. Charles Leclerc ocupó el segundo lugar con 9 puntos, mientras que Max Verstappen y Gabriel Bortoleto compartieron el tercer puesto con una valoración de 8,8.
Con este nuevo ingreso a los Power Rankings, el argentino también mejoró su promedio anual y se ubica décimo en la clasificación acumulada de la Fórmula 1 con una valoración de 7,1, confirmando su crecimiento en una temporada que puede resultar determinante para su futuro dentro de la categoría.
Corre Franco Colapinto: días y horarios del Gran Premio de Hungría de la Fórmula 1
Viernes 24 de julio
- Práctica libre 1: 08.30
- Práctica libre 2: 12.00
Sábado 25 de julio
- Práctica Libre 3: 07.30
- Clasificación: 11.00
Domingo 26 de julio
- Carrera a 70 vueltas: 10.00
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