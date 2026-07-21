Franco Colapinto y un decisivo Gran Premio de Hungría antes del receso de la Fórmula 1: días y horarios
Antes del parate de un mes, el piloto argentino volverá a competir este fin de semana en el Hungaroring con la mirada puesta en su futuro dentro de Alpine.
La Fórmula 1 disputará este fin de semana el Gran Premio de Hungría, correspondiente a la undécima fecha del campeonato 2026, en lo que será la última competencia antes del tradicional receso de verano europeo. Para Franco Colapinto, la cita en el Hungaroring tendrá un valor especial, ya que podría resultar determinante en la definición de su futuro dentro de Alpine.
El piloto argentino llega a esta instancia atravesando uno de los mejores momentos desde su desembarco en la máxima categoría. Sus recientes actuaciones fortalecieron su candidatura para mantenerse como piloto titular de la escudería francesa en la próxima temporada, aunque la decisión final todavía no fue oficializada.
Mientras Pierre Gasly ya tiene asegurada su continuidad hasta finales de 2028, la segunda plaza del equipo continúa sin dueño confirmado para 2027. Flavio Briatore, principal responsable deportivo de la estructura con base en Enstone, había anticipado semanas atrás que esa definición se produciría precisamente durante el receso que comenzará una vez concluido este fin de semana.
"Si Franco sigue rindiendo como ahora y, la relación entre Franco y Pierre es igual que la que tuvimos con Alonso en su momento, con Fisichella, con Trulli, una súper relación. ¿Por qué no? Ahora conozco muy bien a Franco. Conocemos a Pierre muy bien. Estamos en el momento de construir técnicamente y de construir la consistencia del equipo. Quizá. Tenemos muchas carreras hasta finales de agosto y, antes del parón de verano, decidiremos", había explicado Briatore en el podcast oficial de la F1, Beyond the Grid.
El joven de 22 años oriundo de Pilar llega a Hungría ocupando el duodécimo lugar del Campeonato de Pilotos con 19 puntos. Se encuentra por detrás de Arvid Lindblad, de Racing Bulls, que suma 22 unidades, y de Liam Lawson, que acumula 32. Su compañero Gasly, en tanto, aparece con 42 puntos.
Sin embargo, las estadísticas no reflejan completamente el crecimiento mostrado por el argentino durante las últimas carreras. En Silverstone protagonizó una notable remontada de diez posiciones para finalizar noveno y sumar puntos importantes para el equipo. Una semana más tarde volvió a destacarse en Spa-Francorchamps, donde terminó décimo luego de realizar varias maniobras de sobrepaso de gran nivel, incluyendo una sobre su propio compañero de escudería.
Esos resultados permitieron que Alpine mantuviera la igualdad con Racing Bulls en el Campeonato de Constructores. Ambos equipos llegan al Gran Premio de Hungría con 61 unidades, en una pelea que promete extenderse durante el resto de la temporada. Aun así, Briatore reconoció recientemente que el equipo todavía necesita evolucionar para competir en igualdad de condiciones con sus principales rivales.
Hungaroring, el próximo desafío: cómo le fue en el último antecedente en esta pista
El Hungaroring presenta características muy particulares dentro del calendario. El trazado cuenta con una extensión de 4.381 metros y la competencia se desarrollará a lo largo de 70 vueltas. La vuelta más rápida en carrera continúa perteneciendo a Lewis Hamilton con Mercedes, quien registró un tiempo de 1:16.627 en 2020, mientras que la última pole position quedó en manos de Charles Leclerc gracias a un registro de 1:15.372.
Franco guarda un buen recuerdo reciente del circuito húngaro: en la edición anterior logró avanzar hasta la segunda tanda de clasificación con un Alpine que no ofrecía demasiada competitividad y largó desde el 14° puesto. Durante la carrera finalizó 18°, incluso por delante de Gasly, pese a sufrir inconvenientes en las detenciones en boxes.
Corre Franco Colapinto: días y horarios del Gran Premio de Hungría de la Fórmula 1
La actividad comenzará el viernes con las dos primeras sesiones de entrenamientos libres, continuará el sábado con la tercera práctica y la clasificación, y culminará el domingo con la carrera principal.
Viernes 24 de julio
- Práctica libre 1: 08.30
- Práctica libre 2: 12.00
Sábado 25 de julio
- Práctica Libre 3: 07.30
- Clasificación: 11.00
Domingo 26 de julio
- Carrera a 70 vueltas: 10.00
Después de Hungría, la Máxima ingresará en un receso de casi un mes antes de retomar el calendario con el Gran Premio de los Países Bajos, instancia en la que ya podrían conocerse importantes definiciones sobre el futuro de varios pilotos, entre ellos el del propio Franco Colapinto.
El calendario completo de la Fórmula 1 en 2026
- Gran Premio de Australia: del 6 al 8 de marzo - REALIZADO
- Gran Premio de China: del 13 al 15 de marzo - REALIZADO
- Gran Premio de Japón: del 27 al 29 de marzo - REALIZADO
- Gran Premio de Bahréin: del 10 al 12 de abril - CANCELADA
- Gran Premio de Arabia Saudita: del 17 al 19 de abril - CANCELADA
- Gran Premio de Miami: del 1° al 3 de mayo - REALIZADO
- Gran Premio de Canadá: del 22 al 24 de mayo - REALIZADO
- Gran Premio de Mónaco: del 5 al 7 de junio - REALIZADO
- Gran Premio de Barcelona: del 12 al 14 de junio - REALIZADO
- Gran Premio de Austria: del 26 al 28 de junio - REALIZADO
- Gran Premio de Gran Bretaña: del 3 al 5 de julio - REALIZADO
- Gran Premio de Bélgica: del 17 al 19 de julio - REALIZADO
- Gran Premio de Hungría: del 24 al 26 de julio - PRÓXIMAMENTE
- Gran Premio de Países Bajos: del 21 al 23 de agosto
- Gran Premio de Italia: del 4 al 6 de septiembre
- Gran Premio de España: del 11 al 13 de septiembre
- Gran Premio de Azerbaiyán: del 24 al 26 de septiembre
- Gran Premio de Singapur: del 9 a 11 de octubre
- Gran Premio de Estados Unidos: del 23 al 25 de octubre
- Gran Premio de México: del 30 de octubre al 1° de noviembre
- Gran Premio de Brasil: del 6 al 8 de noviembre
- Gran Premio de Las Vegas: del 19 al 21 de noviembre
- Gran Premio de Qatar: del 27 al 29 de noviembre
- Gran Premio de Abu Dhabi: del 4 al 6 de diciembre
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario