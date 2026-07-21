Franco Colapinto y un decisivo Gran Premio de Hungría antes del receso de la Fórmula 1: días y horarios

Sin embargo, las estadísticas no reflejan completamente el crecimiento mostrado por el argentino durante las últimas carreras. En Silverstone protagonizó una notable remontada de diez posiciones para finalizar noveno y sumar puntos importantes para el equipo. Una semana más tarde volvió a destacarse en Spa-Francorchamps, donde terminó décimo luego de realizar varias maniobras de sobrepaso de gran nivel, incluyendo una sobre su propio compañero de escudería.

Esos resultados permitieron que Alpine mantuviera la igualdad con Racing Bulls en el Campeonato de Constructores. Ambos equipos llegan al Gran Premio de Hungría con 61 unidades, en una pelea que promete extenderse durante el resto de la temporada. Aun así, Briatore reconoció recientemente que el equipo todavía necesita evolucionar para competir en igualdad de condiciones con sus principales rivales.

Hungaroring, el próximo desafío: cómo le fue en el último antecedente en esta pista

El Hungaroring presenta características muy particulares dentro del calendario. El trazado cuenta con una extensión de 4.381 metros y la competencia se desarrollará a lo largo de 70 vueltas. La vuelta más rápida en carrera continúa perteneciendo a Lewis Hamilton con Mercedes, quien registró un tiempo de 1:16.627 en 2020, mientras que la última pole position quedó en manos de Charles Leclerc gracias a un registro de 1:15.372.

Franco guarda un buen recuerdo reciente del circuito húngaro: en la edición anterior logró avanzar hasta la segunda tanda de clasificación con un Alpine que no ofrecía demasiada competitividad y largó desde el 14° puesto. Durante la carrera finalizó 18°, incluso por delante de Gasly, pese a sufrir inconvenientes en las detenciones en boxes.

Corre Franco Colapinto: días y horarios del Gran Premio de Hungría de la Fórmula 1

La actividad comenzará el viernes con las dos primeras sesiones de entrenamientos libres, continuará el sábado con la tercera práctica y la clasificación, y culminará el domingo con la carrera principal.

Viernes 24 de julio

Práctica libre 1: 08.30

Práctica libre 2: 12.00

Sábado 25 de julio

Práctica Libre 3: 07.30

Clasificación: 11.00

Domingo 26 de julio

Carrera a 70 vueltas: 10.00

Después de Hungría, la Máxima ingresará en un receso de casi un mes antes de retomar el calendario con el Gran Premio de los Países Bajos, instancia en la que ya podrían conocerse importantes definiciones sobre el futuro de varios pilotos, entre ellos el del propio Franco Colapinto.

El calendario completo de la Fórmula 1 en 2026