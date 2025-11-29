Cambió el pronóstico de lluvias en Buenos Aires: hasta cuándo habrá tormentas en el AMBA
En medio de días sumamente inestables, el Servicio Meteorológico Nacional lanzó una alentadora noticia para porteños y bonaerenses. Los detalles.
Las lluvias y tormentas, algunas de fuerte intensidad, dominan por completo este último fin de semana de noviembre, tal como había anticipado el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). En este sentido, se espera que el domingo continúe con la misma inestabilidad del sábado, de acuerdo a lo indicado por el organismo y otros pronosticadores.
Sin embargo, la atención de la jornada se ha centrado en la pregunta sobre hasta cuándo lloverá en el Área Metropolitana de Buenos Aires. En torno a ello, los especialistas del clima han mostrado un cambio en relación a lo informado hace algunos días.
Hasta cuándo habrá lluvias en el AMBA
Si bien se había adelantado que el lunes estaría pasado por agua, al igual que este sábado y domingo, lo cierto es que ahora el SMN indica que el arranque de la semana tendrá leves lluvias durante la madrugada, pero las mismas no se extenderán a lo largo del día.
En tanto, el organismo informó también que este domingo habrá tormentas de variada intensidad, siendo las más fuertes durante la tarde y la noche, lo que obligará a porteños y bonaerenses a realizar sus planes de fin de semana bajo techo.
Alertas para este domingo 30 de noviembre
Tormentas severas en 8 territorios del país
Los territorios del país que estarán afectados por la alerta naranja son Corrientes, Chaco, Santa Fe, Entre Ríos, Santiago del Estero, Córdoba, Neuquén y Chubut.
Para estas regiones, el SMN indicó que el área será afectada por tormentas fuertes o localmente severas. Las mismas podrían provocar abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, granizo y ráfagas que pueden superar los 90 km/h.
En este caso, se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 85 mm, pudiendo ser superados de manera puntual.
Alerta amarilla para Buenos Aires y 16 provincias más por fuertes tormentas
En tanto, los territorios del país que estarán afectados por la alerta amarilla son Buenos Aires, Corrientes, Formosa, Salta, Jujuy, Chaco, Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, San Luis, La Pampa, Chubut y Santa Cruz.
En este sentido, la advertencia del organismo meteorológico indicó que habrá lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica y principalmente caída granizo e intensas ráfagas que puede alcanzar los 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 15 y 50 mm, pudiendo ser superados de manera puntual.
Recomendaciones del SMN ante lluvias y tormentas
El Servicio Meteorológico Nacional lanzó sus advertencias, con las siguientes recomendaciones en caso de precipitaciones:
- Evitá actividades al aire libre.
- No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.
- Quedate lejos de zonas costeras y ribereñas.
- Mantenete informado por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
