Franco Colapinto, tras terminar último en la Sprint del GP de Qatar: "Frustrante"
El piloto argentino largó desde el pit lane al igual que su compañero Pierre Gasly, no logró encontrar ritmo a lo largo de las 19 vueltas.
La frustración de Franco Colapinto es cada vez más palpable por las complicaciones que afronta con el A525 de Alpine. El argentino largó desde el pit lane al igual que su compañero Pierre Gasly, no logró encontrar ritmo a lo largo de las 19 vueltas de la carrera Sprint del Gran Premio de Qatar y cruzó la meta en el último lugar.
Colapinto terminó último en la Sprint Race del Gran Premio de Qatar, luego de que el equipo francés hiciera un doble pit stop para probar la goma blanda de cara a la clasificación y Lance Stroll se metiera entre sus pilotos, y frustrado, otra vez." El auto no va", afirmó en la previa de la qualy, que será a las 15 de Argentina.
Tras un viernes decepcionante, la escudería que comanda Flavio Briatore -aunque en los papeles el jefe de equipo sea Steve Nielsen- rompió el parque cerrado para cambiar "la configuración de la suspensión" de ambos autos, lo que los hizo partir desde el pitlane, junto a Lewis Hamilton (otro que padeció este sábado en Lusail) y Lance Stroll, por lo que apenas 16 cajones de salida fueron ocupados en la última carrera corta de la temporada.
“Lamentablemente salí atrás de Stroll justo. Estuve yendo muy lento toda la vuelta para abrir el gap con Pierre y quedé atrás de Stroll. No pude hacer una vuelta limpia, sin aire sucio”, explicó el argentino en la rueda de prensa posterior, al detallar cuál era la idea de poner gomas blandas en el cierre de la cita”.
Si bien remarcó que la Sprint fue “positiva para aprender un poco”, Colapinto no escondió su dolor por el rendimiento del monoplaza: “Igualmente no vamos rápido, así que es lo más frustrante”.
Colapinto giró casi toda la cita en la última colocación y por momentos llegó a estar a casi 3 segundos de distancia de Gasly, que marchaba 19° y batallando con Hamilton por el 18° lugar. “Creo que Pierre (Gasly) fue más rápido. Encontró un poco más de cosas buenas en el auto probablemente. (Nosotros) Lo ablandamos mucho y no va. Hay que ver un poco el por qué y ver si lo podemos solucionar un poquito para la qualy”, analizó.
En relación al circuito, que le generó grandes daños a ambos A525 por las salidas de pista durante la única práctica libre del viernes, Colapinto resumió: “Hay grava, está pegada a los pianos, la toca todo el mundo. Está costando”.
