Franco Colapinto, tras terminar último en la Sprint del GP de Qatar: "Frustrante"

“Lamentablemente salí atrás de Stroll justo. Estuve yendo muy lento toda la vuelta para abrir el gap con Pierre y quedé atrás de Stroll. No pude hacer una vuelta limpia, sin aire sucio”, explicó el argentino en la rueda de prensa posterior, al detallar cuál era la idea de poner gomas blandas en el cierre de la cita”.

Si bien remarcó que la Sprint fue “positiva para aprender un poco”, Colapinto no escondió su dolor por el rendimiento del monoplaza: “Igualmente no vamos rápido, así que es lo más frustrante”.

Colapinto giró casi toda la cita en la última colocación y por momentos llegó a estar a casi 3 segundos de distancia de Gasly, que marchaba 19° y batallando con Hamilton por el 18° lugar. “Creo que Pierre (Gasly) fue más rápido. Encontró un poco más de cosas buenas en el auto probablemente. (Nosotros) Lo ablandamos mucho y no va. Hay que ver un poco el por qué y ver si lo podemos solucionar un poquito para la qualy”, analizó.

En relación al circuito, que le generó grandes daños a ambos A525 por las salidas de pista durante la única práctica libre del viernes, Colapinto resumió: “Hay grava, está pegada a los pianos, la toca todo el mundo. Está costando”.