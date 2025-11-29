La ONU intimó a la Argentina por detenciones arbitrarias, torturas y represión de protestas

La Argentina de Milei se opuso a una resolución contra la tortura

asamblea comité contra la tortura

En la 51ª sesión plenaria de la Tercera Comisión de la Asamblea General de la ONU la Argentina votó en contra de la resolución “La tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”, junto con Estados Unidos e Israel.

Un total de 169 naciones respaldaron la resolución, evidenciando un amplio consenso internacional, mientras que la postura del gobierno de Javier Milei “representa un fuerte retroceso respecto de su tradicional compromiso en la materia”, añade el informe.

Esa resolución reafirma el compromiso internacional para erradicar la tortura y los malos tratos, e insta a los Estados a implementar medidas en el uso de la fuerza por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y en lugares de detención.

También recuerda que el uso ilícito o excesivo de la fuerza en manifestaciones pacíficas puede constituir tortura o malos tratos, y urge a incorporar un enfoque de género, con especial atención a la violencia sexual y de género.

Principales temas señalados por el CAT

Reconocimiento del rol del CNPT

Destacó como aspecto positivo la constitución del CNPT en 2017, en su rol de órgano rector del Sistema Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, así como la creación de 15 Mecanismos Locales de Prevención en distintas provincias.

Detención prolongada en comisarías

Manifestó preocupación por el uso de comisarías para alojamientos prolongados, recordando que no están diseñadas para ese fin. Recomendó que la Argentina cese esta práctica y adopte mecanismos para garantizar su prohibición.

Uso de la fuerza y normativa vigente

El Comité expresó inquietud por diversas resoluciones del Ministerio de Seguridad sobre uso de la fuerza, armas menos letales y el “Protocolo Antipiquetes”. Solicitó su revisión para adecuarlas a estándares internacionales, incorporando los criterios de necesidad, proporcionalidad, precaución y rendición de cuentas.

Actuación de fuerzas de seguridad en protestas sociales

Señaló la falta de información sobre avances en investigaciones por denuncias de abusos durante operativos de seguridad en manifestaciones, incluyendo lesiones graves por uso indiscriminado de balas de goma, gases lacrimógenos y camiones hidrantes, así como detenciones arbitrarias. Mencionó episodios tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en la represión a comunidades indígenas en Jujuy en 2023.

Regímenes de Alto Perfil y Alto Riesgo

El CAT manifestó preocupación por las condiciones de vida severas en estos regímenes, en particular por aislamientos superiores a 20 horas diarias y restricciones de visitas familiares. Exhortó al Estado a adecuarlos a los estándares internacionales.

Registro Nacional de Casos de Tortura

El Comité valoró el trabajo del CNPT en la recopilación de información a través del Registro Nacional de Casos de Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y sostuvo que el Estado debe establecer mecanismos para proveer información completa, especialmente sobre denuncias, investigaciones, procesamientos, condenas y reparaciones.

Hechos de violencia institucional en el penal de Piñero (Santa Fe)

El CAT manifestó inquietud por la información sobre torturas y malos tratos, en particular los hechos del 2 de marzo de 2024 en el penal de Piñero. Recomendó garantizar investigaciones prontas, imparciales y eficaces, y que se juzgue y sancione adecuadamente a las personas responsables.

Requisas corporales invasivas a familiares

Expresó alarma por la realización de requisas invasivas, especialmente a mujeres, niños y niñas. Instó a que estos procedimientos solo se practiquen cuando sean absolutamente necesarios y existan indicio de infracción, cumplan con los principios de necesidad y proporcionalidad, y se desarrollen en condiciones que respeten la dignidad.

Justicia penal juvenil

El Comité solicitó al Estado que ponga fin a la detención de niñas, niños y adolescentes en comisarías, que no reduzca la edad mínima de responsabilidad penal, y que la privación de libertad sea una medida excepcional, de duración mínima, aplicada en espacios separados de personas adultas y privilegiando siempre alternativas a la detención.