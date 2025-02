Franco Colapinto palpitó el posible debut en Alpine mientras pelea el asiento: "Es el objetivo"

Durante la presentación, el piloto argentino expresó su emoción por formar parte de Alpine y, aunque aún no tiene asegurado el puesto en la parrilla, habló sobre su objetivo de debutar en la máxima categoría del automovilismo. “Yo estoy apoyando al equipo y no soy piloto todavía, no sé cuándo lo seré, pero mi trabajo es trabajar con ellos y ayudarlos a sumar puntos. Es el objetivo de este año y vamos a intentar hacer eso”, comentó en una entrevista televisiva.

Colapinto destacó su alegría al haber sido fichado por Alpine después de su paso por Williams y señaló que este es un paso importante en su carrera. “Fue algo muy especial para mí, era lo que intentaba, demostrar que me merecía un asiento en la Fórmula 1. Alpine hizo un esfuerzo muy grande por firmarme, y la verdad que estoy feliz y agradecido de poder seguir cerca de la Fórmula 1”.

El piloto argentino también detalló cómo fue la decisión de cambiar de equipo y cómo Alpine se convirtió en la opción ideal para su futuro. “Había muchos equipos interesados, muchos llamados a mis managers y a la gente de Williams. Muchas ofertas, se fueron reduciendo y quedó Alpine como la opción ideal, la que me daba más oportunidades de tener una butaca en el futuro".

Y cerró: "Para mí, ser parte de un equipo con mucha historia, con personas como Luca de Meo y Flavio Briatore, es un verdadero placer. Están claros en los objetivos que tienen, y para mí, formar parte de un equipo que busca volver a la victoria es algo muy lindo”.

¿Cuándo comienza la temporada 2025 de la Fórmula 1?

La temporada 2025 de la Fórmula 1 se iniciará durante el fin de semana que va desde el 14 hasta el 16 de marzo con el GP de Melbourne, Australia. Esta, y todas las carreras de la temporada de la F1 se podrán sintonizar a través de Disney +.