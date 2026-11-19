Bajo algunas lluvias, se corren las P1 en Las Vegas
La actividad tuvo alguna demora por las condiciones climáticas adversas.
EN VIVOFórmula 1
El piloto argentino participa este fin de semana del Gran Premio de Las Vegas, en Estados Unidos. Todos los detalles de la nueva fecha de la Fórmula 1.
La Fórmula 1 llega en Estados Unidos para el Gran Premio de Las Vegas, una de las últimas competencias del calendario y que lo tiene a Franco Colapinto. La carrera se desarrollará durante la madrugada del domingo 22 de noviembre en Argentina, en un circuito urbano reconocido por sus largas rectas y su particular escenario nocturno.
Dejá tu comentario