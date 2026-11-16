Franco Colapinto vuelve a correr en la Fórmula 1: cuándo es el GP de Las Vegas y cómo verlo
La categoría disputará una nueva fecha de la temporada en el circuito callejero del Strip. Antonelli llega como campeón mundial y Mercedes ya aseguró el título de constructores.
La Fórmula 1 desembarcará en Estados Unidos para disputar el Gran Premio de Las Vegas, una de las últimas competencias del calendario. La carrera se desarrollará durante la madrugada del domingo 22 de noviembre en Argentina, en un circuito urbano reconocido por sus largas rectas y su particular escenario nocturno.
La temporada ya tiene definidos a sus dos grandes campeones: Kimi Antonelli se quedó con el título de pilotos y Mercedes aseguró el campeonato de constructores. Sin embargo, todavía quedan objetivos importantes por resolver, especialmente en la lucha por el subcampeonato.
Franco Colapinto busca recuperarse en Las Vegas
Uno de los focos de atención para los fanáticos argentinos estará puesto en Franco Colapinto, que intentará volver a sumar puntos con Alpine. El piloto argentino llega después de terminar en el puesto 13 del Gran Premio de Brasil. En aquella competencia logró finalizar por delante de su compañero Pierre Gasly, aunque ninguno de los dos consiguió meterse en la zona de puntos.
Colapinto acumula 27 unidades y ocupa el duodécimo lugar del campeonato. Las Vegas representará una nueva oportunidad para mejorar su posición y conseguir un resultado positivo en el tramo final de la temporada.
El historial del GP de Las Vegas de Fórmula 1
Max Verstappen es el máximo ganador del Gran Premio de Las Vegas desde el regreso de la categoría en 2023. El neerlandés consiguió dos victorias, en 2023 y 2025, ambas con Red Bull. Mercedes también logró festejar en el circuito estadounidense: George Russell ganó en 2024 y Lewis Hamilton completó el doblete de la escudería al finalizar segundo.
Sin embargo, la historia de la Fórmula 1 en la ciudad comenzó mucho antes. En 1981 y 1982 se disputaron dos competencias en el trazado construido en el estacionamiento del hotel Caesars Palace. Alan Jones y Michele Alboreto fueron los ganadores de aquellas ediciones.
¿Cómo es el circuito de Las Vegas?
El Las Vegas Strip Circuit forma parte del calendario desde 2023 y se caracteriza por atravesar algunos de los sectores más emblemáticos de la ciudad estadounidense. Estas son sus principales características:
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Longitud: 6,201 kilómetros.
Cantidad de curvas: 17.
Vueltas: 50.
Distancia total: 309,958 kilómetros.
Primer Gran Premio: 2023.
Récord de vuelta: Max Verstappen, con 1:33.365 en 2025.
Las bajas temperaturas durante la noche representan una dificultad adicional para los pilotos, principalmente por el trabajo necesario para mantener los neumáticos en condiciones óptimas. A su vez, las rectas extensas y las frenadas fuertes permiten generar oportunidades de adelantamiento.
GP de Las Vegas: horarios del fin de semana
La competencia principal se disputará el domingo 22 de noviembre, aunque en Estados Unidos tendrá lugar durante la noche del sábado debido a la diferencia horaria. La prueba tendrá una extensión de 50 vueltas y será una de las últimas oportunidades para modificar las posiciones antes del cierre del campeonato.
Jueves 19 de Noviembre
- Práctica 1: 21:30
Viernes 20 de Noviembre
- Práctica 2: 01:00
- Práctica 3: 21:30
Sábado 21 de Noviembre
- Clasificación: 01:00
Domingo 22 de Noviembre
- Carrera: 01:00
Dónde ver el Gran Premio de Las Vegas en Argentina
Los fanáticos argentinos podrán seguir la actividad de la Fórmula 1 mediante las señales deportivas y plataformas que cuentan con los derechos de transmisión. Las opciones mencionadas para seguir la competencia son:
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Fox Sports: transmisión televisiva, de acuerdo con la programación.
Disney+ Premium: cobertura mediante suscripción.
F1 TV Pro: plataforma oficial de la categoría, con cámaras a bordo, cronometraje en directo y seguimiento de los pilotos.
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