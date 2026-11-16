Franco Colapinto vuelve a correr en la Fórmula 1: cuándo es el GP de Las Vegas y cómo verlo

Sin embargo, la historia de la Fórmula 1 en la ciudad comenzó mucho antes. En 1981 y 1982 se disputaron dos competencias en el trazado construido en el estacionamiento del hotel Caesars Palace. Alan Jones y Michele Alboreto fueron los ganadores de aquellas ediciones.

¿Cómo es el circuito de Las Vegas?

El Las Vegas Strip Circuit forma parte del calendario desde 2023 y se caracteriza por atravesar algunos de los sectores más emblemáticos de la ciudad estadounidense. Estas son sus principales características:

Longitud: 6,201 kilómetros.

Cantidad de curvas: 17.

Vueltas: 50.

Distancia total: 309,958 kilómetros.

Primer Gran Premio: 2023.

Récord de vuelta: Max Verstappen, con 1:33.365 en 2025.

Las bajas temperaturas durante la noche representan una dificultad adicional para los pilotos, principalmente por el trabajo necesario para mantener los neumáticos en condiciones óptimas. A su vez, las rectas extensas y las frenadas fuertes permiten generar oportunidades de adelantamiento.

GP de Las Vegas: horarios del fin de semana

La competencia principal se disputará el domingo 22 de noviembre, aunque en Estados Unidos tendrá lugar durante la noche del sábado debido a la diferencia horaria. La prueba tendrá una extensión de 50 vueltas y será una de las últimas oportunidades para modificar las posiciones antes del cierre del campeonato.

Jueves 19 de Noviembre

Práctica 1: 21:30

Viernes 20 de Noviembre

Práctica 2: 01:00

Práctica 3: 21:30

Sábado 21 de Noviembre

Clasificación: 01:00

Domingo 22 de Noviembre

Carrera: 01:00

Dónde ver el Gran Premio de Las Vegas en Argentina

Los fanáticos argentinos podrán seguir la actividad de la Fórmula 1 mediante las señales deportivas y plataformas que cuentan con los derechos de transmisión. Las opciones mencionadas para seguir la competencia son: