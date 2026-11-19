El plan de Franco Colapinto para seguir la final de Boca en medio del Gran Premio de Las Vegas
El piloto argentino tendrá una agenda especial: competirá en el Gran Premio de Las Vegas, pero también estará atento al partido ante Atlético Mineiro por la Copa Sudamericana.
Franco Colapinto se prepara para afrontar el Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1, aunque su atención no estará puesta únicamente en la actividad de la máxima categoría. El piloto argentino también seguirá de cerca a Boca, que este sábado disputará la final de la Copa Sudamericana 2026 frente a Atlético Mineiro.
El corredor contó que volverá a hacer fuerza por el equipo de la Ribera, tal como ocurrió durante sus últimas presentaciones internacionales. “Este fin de semana habrá que bancar de vuelta, de la misma manera. Cuando me baje del auto, vamos a estar ahí bien pendientes”, aseguró.
Colapinto recordó cómo vivió el triunfo de Boca en el Superclásico
El argentino también repasó el partido que Boca le ganó 1-0 a River en La Bombonera, mientras él disputaba el Gran Premio de México. En aquella oportunidad, recibió las novedades del encuentro durante una interrupción de la carrera. “En la bandera roja, cuando paramos ahí en México, me iban diciendo el resultado: ‘Ganó Boca’, me actualizaban. Me subí al auto motivado”, relató.
Además, recordó cómo siguió junto a Bizarrap el encuentro frente a Defensa y Justicia en Brasil. El productor musical, reconocido hincha de Vélez, también alentó al Xeneize en ese compromiso, que terminó con una victoria y la consagración de Boca en la Tabla Anual 2026. “Estuvo ahí con Boca a full. Quería que gane el campeonato, así que estuvo haciendo fuerza también”, agregó el pilarense.
Ahora, el conjunto azul y oro irá por un nuevo título, esta vez internacional: la final ante el Galo se disputará el sábado 21 de noviembre, a las 19:30, en Barranquilla. El piloto argentino, por su parte, tendrá su carrera en Las Vegas el domingo a la 1 de la madrugada de Argentina.
GP de Las Vegas: horarios del fin de semana
La competencia principal se disputará el domingo 22 de noviembre, aunque en Estados Unidos tendrá lugar durante la noche del sábado debido a la diferencia horaria. La prueba tendrá una extensión de 50 vueltas y será una de las últimas oportunidades para modificar las posiciones antes del cierre del campeonato.
Jueves 19 de Noviembre
- Práctica 1: 21:30
Viernes 20 de Noviembre
- Práctica 2: 01:00
- Práctica 3: 21:30
Sábado 21 de Noviembre
- Clasificación: 01:00
Domingo 22 de Noviembre
- Carrera: 01:00
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