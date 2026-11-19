La tajante decisión que tomó Franco Colapinto con sus redes sociales: "Espero que..."
El piloto de Alpine reveló en Las Vegas que se alejó de las plataformas digitales por los ataques y reclamó un compromiso de pilotos, F1 y FIA.
Franco Colapinto confirmó que dejó de usar las redes sociales por los mensajes de odio que recibió en las últimas semanas. El piloto de Alpine lo contó en la previa del GP de Las Vegas, donde reclamó que la Fórmula 1, la FIA y el resto de los pilotos se involucren para frenar las agresiones.
“Ya no estoy usando las redes sociales. Estuve hablando bastante sobre esto últimamente, sobre todo este año. Creo que es muy difícil que lo resolvamos solos”, explicó el argentino ante la prensa. Y agregó: “Necesitamos la ayuda de muchas otras personas y la colaboración de todos los pilotos, de la F1 y de la FIA en su conjunto”.
Franco Colapinto dejó las redes sociales por los mensajes de odio y pidió ayuda a la F1 y la FIA
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Para Colapinto, el problema no es exclusivo del automovilismo. “Esto no pasa solamente en nuestro deporte, sino también en otras disciplinas y en la vida, con artistas, en la música, en todas partes”, sostuvo.
También apuntó contra el anonimato de quienes atacan desde una pantalla: “Estoy seguro de que esas personas no dirían nada en nuestra cara. No tendrían el coraje de venir al paddock y decirnos personalmente todo lo que nos escriben”. Cerró con un deseo: “Espero que la situación mejore”.
Los antecedentes: Bakú, el video y las directrices de la FIA
El tema viene de lejos. En septiembre, después del incidente con Pierre Gasly y Lando Norris en el GP de Azerbaiyán, Alpine publicó un comunicado para repudiar los ataques en redes. Un mes más tarde, el propio Colapinto difundió un video en el que les pedía a sus seguidores que dejaran de agredir a rivales y a miembros del equipo.
A comienzos de noviembre, durante el GP de San Pablo, la FIA presentó nuevas directrices para las comunidades digitales, con foco en la moderación y la denuncia de contenidos abusivos. Para el pilarense, esas medidas todavía no alcanzan.
Cuándo corre Franco Colapinto en Las Vegas
La actividad en pista arranca este jueves a las 21:30 (hora argentina) con la Práctica Libre 1. El cronograma sigue el viernes a la 1 con la PL2 y a las 21:30 con la PL3. La clasificación es el sábado a la 1 y la carrera, el domingo a la 1. Se ve por Fox Sports, Disney+ y F1TV.
Colapinto llega a Las Vegas después de terminar 13° en Interlagos, por delante de su compañero Gasly, en una carrera en la que había caído al 18° puesto en la largada.
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