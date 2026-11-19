Los antecedentes: Bakú, el video y las directrices de la FIA

El tema viene de lejos. En septiembre, después del incidente con Pierre Gasly y Lando Norris en el GP de Azerbaiyán, Alpine publicó un comunicado para repudiar los ataques en redes. Un mes más tarde, el propio Colapinto difundió un video en el que les pedía a sus seguidores que dejaran de agredir a rivales y a miembros del equipo.

A comienzos de noviembre, durante el GP de San Pablo, la FIA presentó nuevas directrices para las comunidades digitales, con foco en la moderación y la denuncia de contenidos abusivos. Para el pilarense, esas medidas todavía no alcanzan.

Cuándo corre Franco Colapinto en Las Vegas

La actividad en pista arranca este jueves a las 21:30 (hora argentina) con la Práctica Libre 1. El cronograma sigue el viernes a la 1 con la PL2 y a las 21:30 con la PL3. La clasificación es el sábado a la 1 y la carrera, el domingo a la 1. Se ve por Fox Sports, Disney+ y F1TV.

Colapinto llega a Las Vegas después de terminar 13° en Interlagos, por delante de su compañero Gasly, en una carrera en la que había caído al 18° puesto en la largada.