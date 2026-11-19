El detalle xeneize no pasó inadvertido entre las imágenes del banderazo y le aportó un condimento especial a una convocatoria que volvió a demostrar el acompañamiento de los argentinos a Franco en su aventura por la Máxima.

GP de Las Vegas: horarios del fin de semana

La competencia principal se disputará el domingo 22 de noviembre, aunque en Estados Unidos tendrá lugar durante la noche del sábado debido a la diferencia horaria. La prueba tendrá una extensión de 50 vueltas y será una de las últimas oportunidades para modificar las posiciones antes del cierre del campeonato.

Jueves 19 de Noviembre

Práctica 1: 21:30

Viernes 20 de Noviembre

Práctica 2: 01:00

Práctica 3: 21:30

Sábado 21 de Noviembre

Clasificación: 01:00

Domingo 22 de Noviembre