El tremendo banderazo por Franco Colapinto en Las Vegas con invitado especial y guiño a Boca
Más de 100 argentinos participaron de una convocatoria organizada por la Peña FC43 para alentar al piloto de Alpine antes del Gran Premio de Fórmula 1.
Franco Colapinto recibió una nueva demostración de cariño de los argentinos en la previa del Gran Premio de Las Vegas. La Peña FC43 organizó un banderazo que reunió a más de 100 simpatizantes en la ciudad estadounidense, con canciones, banderas y un invitado muy especial: Aníbal Colapinto, el padre del piloto de Alpine.
La convocatoria se realizó el miércoles por la noche y tuvo como objetivo acompañar al representante argentino antes de una nueva presentación en la máxima categoría del automovilismo. El encuentro comenzó a las 21 (hora argentina) en el hotel París, ubicado sobre Las Vegas Boulevard.
Los argentinos coparon Las Vegas para alentar a Colapinto
Desde allí, los integrantes de la agrupación se trasladaron hasta la esquina de Harmon y Koval Lane, uno de los accesos al paddock de la Fórmula 1. Durante la movilización se escucharon diferentes canciones dedicadas al piloto.
Entre ellas estuvieron "El que no salta es un inglés", "Yo te sigo a todas partes" y el clásico "Olé, olé, Franco, Franco". La presencia de más de un centenar de argentinos convirtió la concentración en una verdadera fiesta, que quedó registrada en distintos videos publicados en las redes sociales de la peña.
El guiño a Boca que protagonizó el papá de Colapinto
Una de las postales más llamativas de la jornada tuvo como protagonista a Aníbal: el padre del piloto se sumó a la celebración, compartió fotografías con los fanáticos y posó con una gorra de Boca.
El detalle xeneize no pasó inadvertido entre las imágenes del banderazo y le aportó un condimento especial a una convocatoria que volvió a demostrar el acompañamiento de los argentinos a Franco en su aventura por la Máxima.
GP de Las Vegas: horarios del fin de semana
La competencia principal se disputará el domingo 22 de noviembre, aunque en Estados Unidos tendrá lugar durante la noche del sábado debido a la diferencia horaria. La prueba tendrá una extensión de 50 vueltas y será una de las últimas oportunidades para modificar las posiciones antes del cierre del campeonato.
Jueves 19 de Noviembre
- Práctica 1: 21:30
Viernes 20 de Noviembre
- Práctica 2: 01:00
- Práctica 3: 21:30
Sábado 21 de Noviembre
- Clasificación: 01:00
Domingo 22 de Noviembre
- Carrera: 01:00
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario