La FIFA analiza imponer un "minuto médico obligatorio" para combatir las pérdidas de tiempo
La iniciativa será debatida por la IFAB y apunta a que los jugadores atendidos fuera del campo permanezcan al menos 60 segundos sin poder reingresar.
El fútbol moderno continúa en proceso de transformación y ahora podría incorporar una nueva modificación reglamentaria. La International Football Association Board (IFAB), organismo encargado de definir las Reglas de Juego, evaluará en su próxima reunión anual una propuesta impulsada por la FIFA que introduce el denominado “minuto médico obligatorio”.
La iniciativa establece que todo futbolista que reciba atención médica dentro del terreno de juego deberá permanecer al menos un minuto fuera del campo antes de poder reincorporarse. La finalidad es clara: reducir la pérdida deliberada de tiempo, una práctica que se ha vuelto habitual en distintas competiciones y que muchas veces responde a estrategias tácticas para enfriar el ritmo del partido.
Actualmente, la Regla 5 (El árbitro) y la Regla 3 (Los jugadores) contemplan que el juez autorice el ingreso del personal médico cuando un jugador resulta lesionado. En la práctica, el futbolista que es atendido dentro del campo suele salir y luego regresar con autorización arbitral. Sin embargo, no existe un plazo mínimo obligatorio de permanencia fuera, lo que deja margen a interpretaciones y decisiones subjetivas.
La ausencia de un parámetro uniforme favorece que algunos equipos utilicen la exageración o simulación de dolencias como herramienta para cortar el impulso del rival. Esto no solo interrumpe el desarrollo natural del juego, sino que también afecta el tiempo efectivo disputado.
En temporadas recientes ya hubo antecedentes. La Premier League adoptó como referencia interna un mínimo de 30 segundos, mientras que la FIFA experimentó con períodos de hasta dos minutos en la Copa Árabe. El nuevo planteo busca un punto intermedio: 60 segundos obligatorios fuera del terreno.
Desde el punto de vista estratégico, la medida implicaría que el equipo del jugador atendido quede momentáneamente en inferioridad numérica real, lo que podría disuadir intentos de simulación. Para el cuerpo arbitral, también supondría mayores exigencias de control del cronometraje y coordinación con el cuarto árbitro.
La propuesta contempla excepciones indispensables, como golpes en la cabeza o sospechas de conmoción cerebral, lesiones graves evidentes o acciones derivadas de faltas sancionadas con tarjeta. El desafío radica en equilibrar la protección de la salud del futbolista con la necesidad de evitar abusos tácticos.
En caso de aprobarse, la regla podría implementarse primero en carácter experimental antes de integrarse formalmente a las Reglas 2026/27. Para que prospere, necesita mayoría cualificada dentro de la IFAB, donde la FIFA cuenta con cuatro votos y las federaciones británicas con uno cada una.
