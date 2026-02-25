La FIFA analiza imponer un "minuto médico obligatorio" para combatir las pérdidas de tiempo

minuto medico 1

Desde el punto de vista estratégico, la medida implicaría que el equipo del jugador atendido quede momentáneamente en inferioridad numérica real, lo que podría disuadir intentos de simulación. Para el cuerpo arbitral, también supondría mayores exigencias de control del cronometraje y coordinación con el cuarto árbitro.

La propuesta contempla excepciones indispensables, como golpes en la cabeza o sospechas de conmoción cerebral, lesiones graves evidentes o acciones derivadas de faltas sancionadas con tarjeta. El desafío radica en equilibrar la protección de la salud del futbolista con la necesidad de evitar abusos tácticos.

En caso de aprobarse, la regla podría implementarse primero en carácter experimental antes de integrarse formalmente a las Reglas 2026/27. Para que prospere, necesita mayoría cualificada dentro de la IFAB, donde la FIFA cuenta con cuatro votos y las federaciones británicas con uno cada una.