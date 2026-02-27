El jugador que pasó de ser goleador de Independiente a ser pizzero
Brilló en el fútbol argentino y emigró al Manchester City. Sin embargo, colgó los botines y se metió en el mundo de la gastronomía. ¿De quién se trata?
Matías Vuoso fue uno de los mejores delanteros de Latinoamérica durante los últimos años, destacándose en el fútbol mexicano después de breves experiencias en Argentina e Inglaterra. Su gran talento y capacidad goleadora le permitió jugar en Independiente y el Manchester City, aunque su mejor versión se dio en el Santos Laguna.
Luego de jugar la Copa América 2015 para el seleccionado mexicano, Vuoso decidió explorar nuevos horizontes y se volcó a la gastronomía. Hoy es dueño de su propia pizzería, donde se consolidó como un referente del rubro gracias a su dedicación y calidad.
Matías Vuoso y su paso por el fútbol
Vuoso inició su camino en el fútbol en Banfield de Mar del Plata, donde desde muy joven mostró todo su talento en el perímetro del gol. Esta capacidad llamó la atención de Independiente, club en el que debutó en la Primera División y se consolidó como un delantero efectivo y oportuno.
Tras un paso corto y complicado por el Manchester City en Inglaterra, Vuoso encontró estabilidad en México, especialmente en Santos Laguna, donde se convirtió en uno de los máximos goleadores del torneo.
Luego continuó su carrera en clubes importantes como América, Atlas y Cruz Azul, antes de regresar a Argentina para cerrar su trayectoria profesional en Talleres. A lo largo de su carrera jugó más de 500 partidos, anotó cerca de 200 goles y también representó a la selección mexicana en Eliminatorias para el Mundial 2010 y la Copa América 2015.
Su vida después del retiro
Tras retirarse del fútbol y probar el showbol, Vuoso se volcó a la gastronomía. En México abrió “Emilianos Pizzas y Ensaladas”, su propio restaurante en el que aplica la misma pasión que tenía dentro del verde césped.
