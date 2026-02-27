El jugador que pasó de ser goleador de Independiente a ser pizzero

Matías Vuoso y su paso por el fútbol

Matías Vuoso.jpg Vuoso irrumpió en el fútbol en Banfield de Mar del Plata.

Vuoso inició su camino en el fútbol en Banfield de Mar del Plata, donde desde muy joven mostró todo su talento en el perímetro del gol. Esta capacidad llamó la atención de Independiente, club en el que debutó en la Primera División y se consolidó como un delantero efectivo y oportuno.