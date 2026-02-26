¿Qué jugador es? Fue un crack español y se retiró, hoy es actor y stripper

Su vida después del retiro

Mosquera 2.jpg Mosquera protagonizó la exitosa serie "Toy Boy".

Tras dejar el fútbol, Mosquera se volcó a la actuación, debutando como protagonista de la serie de Netflix “Toy Boy” y conquistando al público con su carisma.

Luego amplió su carrera al teatro con “Somos Nosotros” en Calle Corrientes, junto a destacados intérpretes argentinos. Hoy, con 31 años, sigue alejado del fútbol y con una gran actualidad en el plano actoral.