¿Qué jugador es? Fue un crack español y se retiró, hoy es actor y stripper

Del verde césped a Netflix: se retiró a los 24 años, luego de jugar en Betis y Málaga, para sumergirse en el mundo actoral. Los detalles en la nota.

Fue una de las grandes promesas de España

Fue una de las grandes promesas de España, pero dejó su carrera para sumergirse en la actuación. 

Jesús Mosquera se presentó como una de las grandes figuras del fútbol español, irrumpiendo con su solidez y desparpajo que despertó el entusiasmo de la península ibérica. Si bien defendió los colores del Betis y Málaga, con apenas 24 años y un futuro prometedor, decidió colgar los botines y sumergirse en el mundo cinematográfico.

Nacido en Fuengirola el 23 de febrero de 1993, Mosquera protagonizó la serie “Toy Boy”, intensa y subida de tono, y se convirtió en un verdadero furor en Buenos Aires, participando además en producciones para Netflix y pisando escenarios de renombre como Calle Corrientes.

Jesús Mosquera y su paso por el fútbol

Mosquera 3.jpg
Mosquera llegó a los 10 años al Málaga.

Desde muy joven, Mosquera mostró condiciones que le permitieron hacerse un camino en el fútbol, lo que lo llevó a ingresar a la cantera del Málaga a los 10 años, donde comenzó a formarse como defensor.

Su talento le abrió las puertas a otros clubes, y a los 16 se sumó al Athletic Club de Bilbao, en el que empezó a percibir un salario mensual. Sin embargo, allí comenzó a darse cuenta que la competencia no solo era con los rivales, sino también con sus propios compañeros, lo que cambió su perspectiva del deporte.

A lo largo de su trayectoria, Mosquera pasó por varios equipos, incluyendo Málaga, Bilbao, Betis, Vélez C.F. y Antequera, pero nunca logró consolidarse definitivamente en ninguno. Con 24 años, y viendo que el salto a la primera división se complicaba, tomó la decisión de retirarse del fútbol profesional.

Su vida después del retiro

Mosquera 2.jpg
Mosquera protagonizó la exitosa serie

Tras dejar el fútbol, Mosquera se volcó a la actuación, debutando como protagonista de la serie de Netflix “Toy Boy” y conquistando al público con su carisma.

Luego amplió su carrera al teatro con “Somos Nosotros” en Calle Corrientes, junto a destacados intérpretes argentinos. Hoy, con 31 años, sigue alejado del fútbol y con una gran actualidad en el plano actoral.

