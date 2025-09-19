Fuerte choque en la Fórmula 2: la arriesgada maniobra de un piloto que provocó la bandera roja

Embed ¡Insólito accidente en la #F2! Sobre el final de la clasificación, Stanek y Bennett protagonizaron un fuerte choque que provocó que la sesión se de por finalizada.



El golpe también representó un golpe anímico para Bennett, que buscaba dar un salto en la clasificación y terminó con su coche destrozado y sin chances de luchar por una mejor posición en la grilla. Para su equipo, la situación implica además un esfuerzo extra, ya que deberán trabajar contrarreloj para reparar el monoplaza antes de la carrera del sábado.

En la antesala de una fecha siempre exigente como Bakú, el accidente volvió a encender el debate sobre la seguridad y la responsabilidad de los pilotos en pista. Aunque los circuitos callejeros ofrecen un desafío único, también multiplican los riesgos, especialmente en la F2, donde la juventud y la falta de experiencia suelen llevar a maniobras arriesgadas.

Mientras tanto, Stanek enfrenta la posibilidad de una sanción deportiva que podría condicionarlo para la carrera. La decisión final de los comisarios será clave para determinar no solo su futuro inmediato en Azerbaiyán, sino también el mensaje que la categoría envía respecto a la seguridad y las maniobras peligrosas.