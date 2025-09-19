Fuerte choque en la Fórmula 2: la arriesgada maniobra de un piloto que provocó la bandera roja
El piloto checo de Invicta Racing regresó a pista sin mirar y terminó impactando contra John Bennett en los últimos instantes de la clasificación.
La Fórmula 2 volvió a dejar un episodio polémico en el Gran Premio de Azerbaiyán, esta vez con Roman Stanek como protagonista de una maniobra que pudo haber tenido consecuencias graves. En los minutos finales de la clasificación, el piloto de Invicta Racing perdió el control en una curva y utilizó la escapatoria, pero al intentar reincorporarse a la pista lo hizo sin prestar atención al tráfico que venía detrás.
Fue en ese instante cuando John Bennett, que intentaba mejorar su registro desde la decimoquinta posición, se encontró de frente con Stanek ocupando su trazada. El impacto fue inevitable: el británico golpeó de lleno al monoplaza del checo, destrozando su coche y quedando inmediatamente fuera de la sesión.
La colisión obligó a que los comisarios desplegaran la bandera roja, lo que dio por terminada la clasificación de manera abrupta. Con los autos dañados bloqueando parte del circuito urbano de Bakú, no había margen para reanudar la tanda en los pocos minutos que quedaban.
Stanek, que ya venía de un antecedente polémico en Monza, donde había sido golpeado por Lindblad, ahora quedó bajo la lupa por ser el causante de un accidente que puso en riesgo a sus colegas. La maniobra de reincorporación sin mirar fue catalogada como extremadamente peligrosa, y se espera que la FIA comunique una sanción en las próximas horas.
El golpe también representó un golpe anímico para Bennett, que buscaba dar un salto en la clasificación y terminó con su coche destrozado y sin chances de luchar por una mejor posición en la grilla. Para su equipo, la situación implica además un esfuerzo extra, ya que deberán trabajar contrarreloj para reparar el monoplaza antes de la carrera del sábado.
En la antesala de una fecha siempre exigente como Bakú, el accidente volvió a encender el debate sobre la seguridad y la responsabilidad de los pilotos en pista. Aunque los circuitos callejeros ofrecen un desafío único, también multiplican los riesgos, especialmente en la F2, donde la juventud y la falta de experiencia suelen llevar a maniobras arriesgadas.
Mientras tanto, Stanek enfrenta la posibilidad de una sanción deportiva que podría condicionarlo para la carrera. La decisión final de los comisarios será clave para determinar no solo su futuro inmediato en Azerbaiyán, sino también el mensaje que la categoría envía respecto a la seguridad y las maniobras peligrosas.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario