San Martín (SJ) vs. Vélez, por el Torneo Clausura 2025: horario, formaciones y TV
El Santo necesita sumar para sostener una mínima esperanza de permanecer en Primera, mientras que el Fortín busca recuperarse del traspié copero y afianzarse en la Zona B.
San Martín de San Juan y Vélez se verán las caras este viernes desde las 19:15 en el estadio Hilario Sánchez Rodríguez, en un duelo correspondiente a la novena fecha del Grupo B del Torneo Clausura 2025. Ambos equipos llegan con realidades muy diferentes, pero con la misma necesidad: ganar para sostener vivas sus aspiraciones.
El Santo atraviesa un presente angustiante. La lucha por la permanencia lo tiene sumido en la última posición de la tabla de promedios y en compañía de Aldosivi en el fondo de la anual, con la obligación de sumar de a tres en lo que queda del campeonato y esperar resultados ajenos que le den un respiro.
La igualdad 0-0 en Córdoba frente a Belgrano fue apenas un alivio parcial, ya que acumula solo cinco puntos de los últimos quince. A esta dificultad se suma la baja sensible de Horacio Tijanovich, lesionado de gravedad, lo que limita aún más las opciones ofensivas de Leandro Romagnoli.
Del otro lado, Vélez viaja a San Juan con el golpe de la derrota por 1-0 ante Racing en Liniers, en la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores. Ese traspié no solo cortó una racha de siete encuentros invicto, sino que también dejó la preocupación de tener que remontar en la revancha.
Sin embargo, en el Clausura la situación es distinta: el Fortín ocupa el tercer puesto en la Zona B y un triunfo en el Hilario Sánchez lo dejaría con un pie en la siguiente fase.
El partido promete ser intenso: San Martín jugará con el corazón, obligado por la tabla, y Vélez intentará imponer jerarquía y concentración para no dejar escapar puntos clave. Para los sanjuaninos será una batalla por la vida deportiva; para los de Liniers, una chance de reafirmar su protagonismo en el torneo local y dejar atrás la amargura copera.
San Martín (SJ) vs. Vélez: probables formaciones
- San Martín (SJ): Matías Borgogno; Ayrton Portillo, Rodrigo Cáseres, Luciano Recalde, Lucas Diarte; Santiago Salle, Sebastián Jaurena, Diego González, Marco Iacobellis; Sebastián González, Ignacio Maestro Puch. DT: Leandro Romagnoli.
- Vélez: Álvaro Montero; Isaías Andrada, Lisandro Magallán, Aarón Quirós, Tomás Cavanagh; Tobías Andrada, Claudio Baeza, Manuel Lanzini; Matías Pellegrini, Dilan Godoy e Imanol Machuca. DT: Guillermo Barros Schelotto.
San Martín (SJ) vs. Vélez: otros datos
- Hora: 19:15.
- Estadio: Hilario Sánchez Rodríguez, San Juan.
- Árbitro: Andrés Gariano.
- VAR: Fernando Espinoza.
- TV: TNT Sports Premium.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario