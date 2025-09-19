San Martín (SJ) vs. Vélez, por el Torneo Clausura 2025: horario, formaciones y TV

Sin embargo, en el Clausura la situación es distinta: el Fortín ocupa el tercer puesto en la Zona B y un triunfo en el Hilario Sánchez lo dejaría con un pie en la siguiente fase.

El partido promete ser intenso: San Martín jugará con el corazón, obligado por la tabla, y Vélez intentará imponer jerarquía y concentración para no dejar escapar puntos clave. Para los sanjuaninos será una batalla por la vida deportiva; para los de Liniers, una chance de reafirmar su protagonismo en el torneo local y dejar atrás la amargura copera.

San Martín (SJ) vs. Vélez: probables formaciones

San Martín (SJ): Matías Borgogno; Ayrton Portillo, Rodrigo Cáseres, Luciano Recalde, Lucas Diarte; Santiago Salle, Sebastián Jaurena, Diego González, Marco Iacobellis; Sebastián González, Ignacio Maestro Puch. DT: Leandro Romagnoli.

Matías Borgogno; Ayrton Portillo, Rodrigo Cáseres, Luciano Recalde, Lucas Diarte; Santiago Salle, Sebastián Jaurena, Diego González, Marco Iacobellis; Sebastián González, Ignacio Maestro Puch. Vélez: Álvaro Montero; Isaías Andrada, Lisandro Magallán, Aarón Quirós, Tomás Cavanagh; Tobías Andrada, Claudio Baeza, Manuel Lanzini; Matías Pellegrini, Dilan Godoy e Imanol Machuca. DT: Guillermo Barros Schelotto.

San Martín (SJ) vs. Vélez: otros datos

Hora: 19:15.

19:15. Estadio: Hilario Sánchez Rodríguez, San Juan.

Hilario Sánchez Rodríguez, San Juan. Árbitro: Andrés Gariano.

Andrés Gariano. VAR: Fernando Espinoza.

Fernando Espinoza. TV: TNT Sports Premium.