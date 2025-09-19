Huracán vs. Racing, por el Torneo Clausura 2025: horario, formaciones y TV
El Globo necesita un triunfo para sostener su lugar en zona de clasificación, mientras que la Academia busca ganar terreno en la Liga tras su envión en la Copa Libertadores.
Huracán y Racing se medirán este viernes a las 19 en el estadio Tomás Adolfo Ducó, por la novena fecha del Torneo Clausura 2025. Será un enfrentamiento con realidades distintas, pero con la misma urgencia: los dos equipos necesitan ganar para encarar con aire renovado el tramo final de la fase regular.
El conjunto dirigido por Frank Kudelka se mantiene entre los ocho mejores de la Zona A, pero la distancia con sus perseguidores es corta y no puede dejar puntos en el camino si quiere asegurar su lugar en la próxima instancia. Luego de la dolorosa eliminación en la Copa Sudamericana a manos de Once Caldas, mostró altibajos: empató 1-1 con Unión, y luego encadenó dos igualdades sin goles frente a San Lorenzo y Vélez.
La falta de victorias empieza a pesar, por lo que el choque con Racing se presenta como una oportunidad ideal para recuperar confianza y consolidarse en el certamen local.
En contraposición, la Academia de Gustavo Costas vive un presente dual. Por un lado, atraviesa un gran momento internacional tras imponerse 1-0 sobre Vélez en la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, lo que le dio un envión anímico importante. Sin embargo, en el Clausura la situación es preocupante: está en la parte baja de la tabla de su zona y necesita descontar cinco puntos en apenas ocho fechas para soñar con la clasificación.
El duelo en Parque Patricios se anticipa intenso y cargado de presión. Para el local, ganar significaría asegurarse margen en la pelea por los playoffs; para el visitante, será una prueba crucial que le permita demostrar que puede trasladar su confianza copera al campeonato local. Ambos llegan con necesidades urgentes, lo que promete un partido abierto y disputado hasta el final.
Huracán vs. Racing: probables formaciones
- Huracán: Hernán Galíndez; Tomás Guidara, Fabio Pereyra, Martín Nervo, César Ibáñez; Leonel Pérez, Leonardo Gil; Juan Bisanz, Matko Miljevic, Rodrigo Cabral o Agustín Urzi; Leonardo Sequeira. DT: Frank Darío Kudelka.
- Racing: Facundo Cambeses; Facundo Mura, Marcos Di Cesare, Agustín García Basso, Ignacio Rodríguez; Matías Zaracho, Bruno Zuculini, Martín Barrios o Richard Sánchez; Duvan Vergara, Adrián Balboa y Tomás Conechny. DT: Gustavo Costas.
Huracán vs. Racing: otros datos
- Hora: 19:00.
- Estadio: Tomás Adolfo Ducó, Parque Patricios.
- Árbitro: Nicolás Lamolina.
- VAR: Álvaro Carranza.
- TV: ESPN Premium.
