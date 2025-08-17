Aquarium Mar del Plata cerró sus puertas pero denuncian abandono de delfines: imágenes estremecedoras

aquarium hoy Video de @dronmardelplata

Qué se dijo desde Aquarium

Cuando cerró el predio, Alejandro Saubidet, Director Científico de Aquarium, le explicó a minutouno.com cómo iba a seguir la situación de los animales.

"Lo que más lamento es el cese del centro de rehabilitación de fauna marina, reconocido a nivel nacional e internacional". Y resaltó, algo que todos querían que supieran: "Este nunca recibió subsidio alguno y se mantiene gracias a la entrada del visitante al parque".

Aquarium Visitantes.jpg

Como también le apena y que no puedan continuar "los proyectos de investigación que allí se desarrollan tanto en forma independiente como en conjunto con investigadores de la UNMDP y del Conicet".

Mas allá de la tristeza que le genera a los empleados el cierre del Aquarium este 31 de marzo, no se puede pasar por alto a los que verdaderamente van a sentir este cambio, van a dejar de vivir en lugar donde se criaron, crecieron y se rodearon del amor de sus cuidadores, como de todos los visitantes: Los animales.

Saubidet para la tranquilidad de todos, detalló que "Todos los animales, los cuales son nacidos del programa de reproducción en condiciones controladas, (los cuales no sobrevivirían en el medio ambiente natural) serán trasladados a oceanarios y bioparques nacionales e internacionales con altos estándares de bienestar animal".

Aquarium Mar del Plata.jpg

A modo de cierre, el director, lanzó con profundo pesar: "Solo te puedo agregar que es muy dura la separación de sus cuidadores y los animales. Los han cuidado siempre, los visto nacer crecer y reproducirse. Tienen un vínculo muy grande con todos los animales del parque, tanto veterinarios, cuidadores, entrenadores y biólogos".

El comunicado oficial del cierre de Aquarium Mar del Plata

aquarium mar del plata.jpg

El comunicado oficial manifiesta: “Con profundo pesar anunciamos el cierre definitivo de Aquarium Mar del Plata, un pilar del turismo y la recreación en nuestra ciudad desde su inauguración en 1993”.

Según remarcaron, en estos años, el lugar desempeñó “un rol fundamental en la educación, investigación y rehabilitación de la fauna marina” y operó en el mismo predio bajo un contrato de alquiler de largo plazo, que llegó a su fin en 2022.

El parque, ubicado junto al Faro de Punta Mogotes, opera en el mismo lugar desde su inauguración, bajo un contrato de arrendamiento de 30 años que venció en 2022. Frente a este escenario, de imposibilidad de acordar, Aquarium Mar del Plata se vio obligado a “cerrar de manera definitiva a partir del 31 de marzo”.