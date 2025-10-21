PSG se impuso 7-2 ante Bayer Leverkusen por la Champions League
Con un doblete de Doué, más tantos de Pacho, Kvaratskhelia, Mendes, Dembélé y Vitinha, el equipo de Luis Enrique aplastó al local y lidera su grupo con 9 puntos.
El París Saint-Germain confirmó su poderío continental con una contundente victoria 6-2 frente al Bayer Leverkusen como visitante, por la tercera fecha de la fase de grupos de la UEFA Champions League. Con un rendimiento colectivo demoledor, el equipo de Luis Enrique se mantiene como líder invicto y con puntaje ideal.
El encuentro comenzó con Willian Pacho abriendo el marcador para el PSG, aunque el local reaccionó rápido gracias al empate de Aleix García Serrano. Sin embargo, la jerarquía del conjunto francés se impuso: Désiré Doué volvió a poner en ventaja a los parisinos y Khvicha Kvaratskhelia amplió la diferencia con una definición precisa. El propio Doué, figura del partido, anotó su segundo gol para el 4-1, mientras que Nuno Mendes estiró la goleada. García descontó nuevamente para los alemanes con un doblete personal, pero Ousmane Dembélé y Vitinha sellaron el resultado con el 7-2 final.
En el PSG fueron titulares los argentinos Claudio “Diablito” Echeverri y Equi Fernández. El exjugador de River fue reemplazado al inicio del complemento, mientras que el ex Boca completó todo el partido con un correcto desempeño en el mediocampo.
Con esta victoria, el PSG lidera el grupo con 9 unidades, mientras que el Bayer Leverkusen quedó con apenas 2 puntos y compromete sus chances de clasificación. En la próxima fecha, el equipo de Luis Enrique visitará al Bayern Múnich, mientras que los alemanes intentarán recuperarse cuando enfrenten al Benfica en Portugal.
