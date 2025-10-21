PSG se impuso 7-2 ante Bayer Leverkusen por la Champions League

El encuentro comenzó con Willian Pacho abriendo el marcador para el PSG, aunque el local reaccionó rápido gracias al empate de Aleix García Serrano. Sin embargo, la jerarquía del conjunto francés se impuso: Désiré Doué volvió a poner en ventaja a los parisinos y Khvicha Kvaratskhelia amplió la diferencia con una definición precisa. El propio Doué, figura del partido, anotó su segundo gol para el 4-1, mientras que Nuno Mendes estiró la goleada. García descontó nuevamente para los alemanes con un doblete personal, pero Ousmane Dembélé y Vitinha sellaron el resultado con el 7-2 final.