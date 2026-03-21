Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Belgrano vs. Racing por el Torneo Apertura
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Belgrano vs. Racing por el Torneo Apertura.
El "Gigante" de Córdoba se viste de gala este sábado a las 22:15. En un duelo de alto impacto por la fecha 12, Belgrano buscará el asalto definitivo al liderazgo frente a un Racing que llega en racha y con la guardia alta.
El conjunto de Alberdi llega con la sangre en el ojo. Tras el 0-0 frente a Talleres, el equipo dejó escapar la chance de cortarse solo en lo más alto de la tabla. Sin embargo, el fútbol le da revancha inmediata: con el calor de su público, los dirigidos por Real intentarán sumar de a tres para dormir como únicos punteros y ratificar su chapa de candidato.
Pero el desafío es de máxima exigencia. Enfrente estará el Racing de Gustavo Costas, que atraviesa su mejor primavera futbolística. Luego de despachar con autoridad a Estudiantes de Río Cuarto por 2-0, la Academia estiró su racha a seis partidos invicto. Con un funcionamiento aceitado y la puntería afinada, los de Avellaneda viajan a Córdoba con la intención de dar el zarpazo y desplazar a un rival directo.
Cómo ver en vivo Belgrano vs. Racing
La televisación estará a cargo de TNT Sports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
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