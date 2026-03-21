Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Belgrano vs. Racing por el Torneo Apertura

El conjunto de Alberdi llega con la sangre en el ojo. Tras el 0-0 frente a Talleres, el equipo dejó escapar la chance de cortarse solo en lo más alto de la tabla. Sin embargo, el fútbol le da revancha inmediata: con el calor de su público, los dirigidos por Real intentarán sumar de a tres para dormir como únicos punteros y ratificar su chapa de candidato.