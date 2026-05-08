Por penales, Banfield eliminó a San Martín de Tucumán y avanzó a octavos de final de Copa Argentina

Banfield vs. San Martín (T), por la Copa Argentina: formaciones

Banfield vs. San Martín (T): otros datos

Hora: 21:10.

21:10. Estadio: Padre Ernesto Martearena.

Padre Ernesto Martearena. Árbitro: Ariel Penel.

Ariel Penel. TV: TyC Sports.

Cómo llegan Banfield y San Martín de Tucumán a este duelo

Para el Taladro, el encuentro aparece como una gran oportunidad de reencontrarse con cierta estabilidad después de un semestre irregular en el Torneo Apertura. El equipo dirigido por Pedro Troglio no logró clasificarse a los playoffs y terminó la fase regular lejos de los puestos de protagonismo en la Zona B. Con apenas 18 puntos y ubicado en la duodécima posición, el Taladro cerró una campaña marcada por la falta de regularidad y varios resultados decepcionantes.

Sin embargo, el conjunto del Sur llega al duelo copero con algo más de alivio luego de la victoria conseguida el último fin de semana frente a Barracas Central. Ganó 2-1 sobre la hora en el partido pendiente correspondiente a la fecha 9 y logró cortar una larga racha negativa. Ese triunfo significó además el primero desde finales de marzo, cuando había goleado 3-0 a Real Pilar justamente en la fase anterior de la Copa Argentina.

En aquel compromiso, mostró una de sus mejores versiones ofensivas del año. Tiziano Perrotta fue una de las grandes figuras con un doblete, mientras que Federico Anselmo completó la goleada que le permitió avanzar de ronda sin demasiadas complicaciones. Ahora, el desafío será diferente frente a un rival que llega fortalecido desde lo anímico y que ya demostró estar preparado para competir contra equipos de categorías superiores.

San Martín de Tucumán atraviesa un presente sólido en la Primera Nacional y sueña con dar otro golpe en la Copa Argentina. El conjunto tucumano viene de eliminar a Estudiantes de Río Cuarto en una definición por penales después de igualar sin goles durante el tiempo reglamentario. Aquella clasificación fortaleció todavía más la confianza de un equipo que viene mostrando una estructura competitiva muy firme durante la temporada.

En el campeonato de ascenso, el Santo marcha cuarto en la Zona B con 18 unidades y mantiene una campaña muy regular. Hasta el momento, el equipo ganó cuatro partidos, empató seis y perdió apenas uno, números que lo mantienen en la pelea por los puestos de arriba. Aunque se encuentra a cinco puntos de Gimnasia de Jujuy, líder de la zona, el conjunto tucumano se consolidó como uno de los equipos más difíciles de vencer en la categoría.

Más allá de las diferencias de divisional, el partido promete desarrollarse con enorme paridad. El de Primera intentará imponer el peso de su plantel y la experiencia de varios futbolistas acostumbrados a competir en la máxima categoría, mientras que el de Segunda buscará apoyarse en su orden táctico y en el entusiasmo de un equipo que llega con menos presión y mucho para ganar. El ganador del encuentro avanzará a los octavos de final, donde ya espera Midland.