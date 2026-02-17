Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Benfica vs. Real Madrid por la Champions League

Lo estrictamente futbolístico se sostiene gracias al regreso de Kylian Mbappé y la joya argentina Franco Mastantuono, quienes deberán revertir la imagen dejada en el último enfrentamiento directo.

El recuerdo del reciente 4-2 a favor de las "Águilas" en Chamartín, que incluyó un insólito gol del arquero Anatoly Trubin, marca el pulso de esta eliminatoria. Mientras el Benfica busca capitalizar su buen momento, el Merengue intentará sacudirse la inestabilidad para hacer valer su jerarquía en la competición europea.

Formaciones de Benfica vs. Real Madrid por los playoffs de la Champions League 2026

Benfica: Aún el entrenador no comunicó la posible formación que jugará el partido, se espera que en las próximas horas confirme el armado. DT: José Mourinho.

Real Madrid: Aún el entrenador no comunicó la posible formación que jugará el partido, se espera que en las próximas horas confirme el armado. DT: Álvaro Arbeloa.

Cómo ver en vivo Benfica vs. Real Madrid

La televisación estará a cargo de ESPN. También se puede ver en vivo por la plataforma Disney+ y además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.

Dónde ver en TV:

Canales 103 de Flow

Canales 621 (SD) y 1621 (HD) de DirecTV

Canales 105 (SD) y 1011 (HD) de Telecentro