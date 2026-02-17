Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Benfica vs. Real Madrid por la Champions League
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Benfica vs. Real Madrid por los playoffs de la Champions League.
El Real Madrid de Franco Mastantuono visita este martes al Benfica de Nicolás Otamendi y Gianluca Prestianni, en el marco del partido de ida por los playoffs de la Champions League por un lugar en octavos de final.
El encuentro se disputa desde las 17 horas de la Argentina en Estádio do Sport Lisboa e Benfica (da Luz), y se podrá seguir en vivo por ESPN y Disney+.
El Benfica de José Mourinho llega a esta serie con el impulso anímico de haber sobrevivido a una definición agónica en la fase regular. Para este desafío, el conjunto portugués recupera a Richard Ríos, pieza clave que se suma a la columna vertebral liderada por la experiencia de Nicolás Otamendi y el desequilibrio juvenil de Gianluca Prestianni.
Tras un inicio de 2026 errático, el equipo parece haber consolidado finalmente un funcionamiento estable bajo la dirección del técnico luso.
En la vereda opuesta, el Real Madrid atraviesa un clima de turbulencia institucional y deportiva. Tras la salida de Xabi Alonso y la asunción de Álvaro Arbeloa, el club lidia con el frente judicial de la Superliga y conflictos internos vinculados a Arda Güler.
Lo estrictamente futbolístico se sostiene gracias al regreso de Kylian Mbappé y la joya argentina Franco Mastantuono, quienes deberán revertir la imagen dejada en el último enfrentamiento directo.
El recuerdo del reciente 4-2 a favor de las "Águilas" en Chamartín, que incluyó un insólito gol del arquero Anatoly Trubin, marca el pulso de esta eliminatoria. Mientras el Benfica busca capitalizar su buen momento, el Merengue intentará sacudirse la inestabilidad para hacer valer su jerarquía en la competición europea.
Formaciones de Benfica vs. Real Madrid por los playoffs de la Champions League 2026
Benfica: Aún el entrenador no comunicó la posible formación que jugará el partido, se espera que en las próximas horas confirme el armado. DT: José Mourinho.
Real Madrid: Aún el entrenador no comunicó la posible formación que jugará el partido, se espera que en las próximas horas confirme el armado. DT: Álvaro Arbeloa.
Cómo ver en vivo Benfica vs. Real Madrid
La televisación estará a cargo de ESPN. También se puede ver en vivo por la plataforma Disney+ y además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
Dónde ver en TV:
- Canales 103 de Flow
- Canales 621 (SD) y 1621 (HD) de DirecTV
- Canales 105 (SD) y 1011 (HD) de Telecentro
