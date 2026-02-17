"Esta es mía": Nicolás Otamendi le mostró a Vinicius Jr sus tatuajes de la Copa del Mundo

Fue así que Vini fue amonestado. Sin embargo, el escándalo se desató instantes antes de que se reanudara el juego, cuando el brasileño se cruzó con Prestianni, e inmediatamente denunció comentarios racistas del argentino, por lo que el árbitro frenó las acciones, aplicó el protocolo antirracismo y solicitó al VAR que revisara todo lo sucedido.

Mientras el joven argentino insistía en que no había dicho nada, el goleador del Real Madrid se fue al banco de suplentes como a modo de protesta. Luego de varios minutos, en la cabina del VAR no lograron encontrar ninguna prueba de que el ex Vélez efectivamente le dijera "mono" a su colega.

De esta manera, finalmente se reanudó el juego tras alguna advertencia hacia el chico argentino quien ratificó no haber dicho nada. En las imágenes de la transmisión oficial solo se observa un instante en el que se cubre la boca con la camiseta.