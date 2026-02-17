"Esta es mía": Nicolás Otamendi le mostró a Vinicius Jr sus tatuajes de la Copa del Mundo
El partido de ida por los playoffs de la Champions League tuvo muchas polémicas y un duelo particular del brasileño del Real Madrid con los argentinos del Benfica.
La victoria 1-0 del Real Madrid ante el Benfica por los playoffs de la Champions League tuvo momentos muy picantes, con el goleador de la noche en Portugal, Vinicius Jr como máximo protagonista, con cruces principalmente con los argentinos Nicolás Otamendi y Gianluca Prestianni.
El talentoso delantero brasileño marcó un golazo, fue amonestado por un festejo desmedido ante la tribuna local y recibió algún reproche de Otamendi. Luego, se cruzó con Prestianni, para terminar denunciando gestos racistas y que tenga que aplicarse el protocolo correspondiente.
Fue ya sobre el final cuando el atacante y el defensor argentino volvieron a tener encontronazos. En uno de ellos, y de forma irónica, el central se levantó su camiseta para mostrarle sus tatuajes de la Copa del Mundo.
"Esta es mía", le dijo Ota, entre risas, a Vini al señalarse la figura de la copa del Mundial de Qatar 2022. Habría sido en respuesta a que el goleador del Real Madrid lo chicaneaba con dejarlo afuera de la presente Champions.
La denuncia de Vinicius Jr contra Gianluca Prestianni
El talentoso futbolista brasileño marcó un golazo para el 1-0 parcial en el marco del encuentro de ida por un lugar en los octavos de final. En el festejo, hizo un baile frente a la tribuna local que despertó algunos reproches de los futbolistas del Benfica, incluido el capitán argentino Nicolás Otamendi.
Fue así que Vini fue amonestado. Sin embargo, el escándalo se desató instantes antes de que se reanudara el juego, cuando el brasileño se cruzó con Prestianni, e inmediatamente denunció comentarios racistas del argentino, por lo que el árbitro frenó las acciones, aplicó el protocolo antirracismo y solicitó al VAR que revisara todo lo sucedido.
Mientras el joven argentino insistía en que no había dicho nada, el goleador del Real Madrid se fue al banco de suplentes como a modo de protesta. Luego de varios minutos, en la cabina del VAR no lograron encontrar ninguna prueba de que el ex Vélez efectivamente le dijera "mono" a su colega.
De esta manera, finalmente se reanudó el juego tras alguna advertencia hacia el chico argentino quien ratificó no haber dicho nada. En las imágenes de la transmisión oficial solo se observa un instante en el que se cubre la boca con la camiseta.
