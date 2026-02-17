Escándalo en Champions League: tras su golazo, Vinicius Jr denunció a un jugador argentino por dichos racistas

"Según los compañeros que estaban cerca, le ha dicho algo muy feo. Llevamos mucho tiempo peleando por esto. Vini es uno de ellos, y si sigue pasando, creo que es lamentable. Que tantas cámaras no hayan registrado eso... si te tapás la boca es porque decís algo que no está bien", sostuvo Federico Valverde tras el encuentro.

En la misma línea, el francés Aurélien Tchouaméni reconoció no haber escuchado los insultos racistas, pero sí que sus compañeros lo oyeron, y contó que "el chico ha dicho que no dijo nada, y que dijo 'maricón'".