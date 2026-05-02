Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Central Córdoba vs. Boca
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Central Córdoba vs. Boca por el Torneo Apertura 2026.
Boca afronta este sábado un compromiso determinante frente a Central Córdoba, en el marco de la novena fecha del Torneo Apertura 2026. El objetivo es claro: conseguir una victoria que lo mantenga en la pelea por el primer puesto de la Zona A, en una recta final que empieza a marcar diferencias.
El encuentro se disputa en el Estadio Alfredo Terrera desde las 16:15, en un escenario donde el Xeneize buscará reponerse rápidamente del golpe sufrido a nivel internacional. La transmisión está a cargo de TNT Sports.
La reciente caída frente a Cruzeiro por la Copa Libertadores puso fin a una racha positiva de 14 partidos sin derrotas, un registro que había consolidado al equipo como uno de los más sólidos del momento.
Más allá de ese traspié, el presente en el ámbito local sigue siendo alentador. El club de la Ribera se ubica en el segundo lugar de la Zona A con 27 puntos, apenas por detrás de Estudiantes de La Plata, líder con una unidad más. Esa cercanía en la tabla alimenta la ilusión de terminar en lo más alto, un objetivo que le permitiría encarar la siguiente fase con ventaja deportiva.
Del otro lado, Central Córdoba llega sin chances de clasificación a los playoffs, ubicado en el decimotercer puesto con 16 unidades. A pesar de no tener objetivos deportivos en juego, el conjunto santiagueño intentará hacerse fuerte en casa y complicar a un rival que, en los papeles, aparece como candidato.
Formaciones de Central Córdoba vs. Boca, por el Torneo Apertura 2026
Central Córdoba: Alan Aguerre; Fernando Martínez, Alejandro Maciel, Yuri Casermeiro, Agustín Quiroga; Tiago Cravero; Fernando Martínez, Matías Vera, Lucas González, Diego Barrera; Lucas Varaldo y Ezequiel Naya. DT: Lucas Pusineri.
Boca: Leandro Brey; Juan Barinaga, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Malcom Braida; Tomás Belmonte, Camilo Rey Domenech o Williams Alarcón, Alan Velasco; Kevin Zenón o Ángel Romero, Exequiel Zeballos y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.
Cómo ver en vivo Córdoba vs. Boca
El encuentro será transmitido por la señal de TNT Sports. El partido también se podrá seguir de manera online desde las plataformas de Flow, DGO y Telecentro Play.
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