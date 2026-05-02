Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Central Córdoba vs. Boca

Del otro lado, Central Córdoba llega sin chances de clasificación a los playoffs, ubicado en el decimotercer puesto con 16 unidades. A pesar de no tener objetivos deportivos en juego, el conjunto santiagueño intentará hacerse fuerte en casa y complicar a un rival que, en los papeles, aparece como candidato.

Formaciones de Central Córdoba vs. Boca, por el Torneo Apertura 2026

Central Córdoba: Alan Aguerre; Fernando Martínez, Alejandro Maciel, Yuri Casermeiro, Agustín Quiroga; Tiago Cravero; Fernando Martínez, Matías Vera, Lucas González, Diego Barrera; Lucas Varaldo y Ezequiel Naya. DT: Lucas Pusineri.

Boca: Leandro Brey; Juan Barinaga, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Malcom Braida; Tomás Belmonte, Camilo Rey Domenech o Williams Alarcón, Alan Velasco; Kevin Zenón o Ángel Romero, Exequiel Zeballos y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.

Cómo ver en vivo Córdoba vs. Boca

El encuentro será transmitido por la señal de TNT Sports. El partido también se podrá seguir de manera online desde las plataformas de Flow, DGO y Telecentro Play.