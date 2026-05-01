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Franco Colapinto en el Gran Premio de Miami de la Fórmula 1 EN VIVO: carrera sprint, minuto a minuto
La máxima categoría regresó con actividad en Estados Unidos y un fin de semana que inlcuye carrera Sprint, tras un parate obligado en abril.
EN VIVO
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Las estadísticas de Franco Colapinto en la clasificación Sprint
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El beso de Franco Colapinto y Maia Reficco
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Franco Colapinto tras la clasificación Sprint: "Estoy muy feliz"
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Franco Colapinto largará en el puesto 8 en la Sprint Race
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Franco Colapinto a Q3
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Franco Colapinto a Q2
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Colapinto mostró ritmo en Miami: quedó a un paso del top 10 en la única práctica
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La mejora que lleva el Alpine de Colapinto al GP de Miami de la F1
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Los neumáticos disponibles para el Gran Premio de Miami
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Más tiempo en pista: la Fórmula 1 modificó la grilla en Miami
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Arrancó la práctica libre del Gran Premio de Miami
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El insólito motivo por el cuál se puede suspender el Gran Premio de Miami de la Fórmula 1
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Así es el circuito de Miami de la Fórmula 1
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Dónde ver el GP de Miami por TV y cómo seguir online
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El calendario completo de la F1 en 2026
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12:00
Para seguir a Colapinto: el cronograma del Gran Premio de Miami
Fórmula 1 vuelve a encender motores este fin de semana con el Gran Premio de Miami, una cita que marca el reinicio de la temporada 2026 luego de un parate inesperado y que, como siempre, genera expectativas en la Argentina por la participación de Franco Colapinto.
La suspensión de las fechas en Bahréin y Arabia Saudita, a raíz del conflicto en Medio Oriente, alteró el calendario y elevó la expectativa en torno a este regreso, que tendrá además un condimento extra: la inclusión de una carrera Sprint.
Entre los protagonistas está Colapinto, quien continúa sumando experiencia en la categoría a bordo de Alpine. El joven argentino llega tras un paso exigente por Asia, donde logró sumar su primer punto en China y luego finalizó en el puesto 16 en Japón, una carrera que dejó enseñanzas importantes en su proceso de adaptación.
El antecedente más reciente del campeonato fue justamente el Gran Premio disputado en territorio japonés, donde el triunfo quedó en manos de Kimi Antonelli, una de las grandes apariciones de la temporada. Ese resultado dejó indicios de una competencia cada vez más abierta, con nuevos nombres que buscan consolidarse frente a figuras ya establecidas.
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