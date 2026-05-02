Ángela Torres reveló por qué se peleó con Maia Reficco: "La eliminé de mi vida"

Con el paso de los años, el conflicto bajó en intensidad mediática, pero no hubo reconciliación. Si bien Ángela adoptó una postura más diplomática en público y llegó a desearle lo mejor, dejó en claro que la relación no tuvo vuelta atrás. Así, una historia que comenzó como una amistad cercana terminó convertida en una ruptura definitiva, marcada por un episodio que, según sus propias palabras, no tuvo perdón.