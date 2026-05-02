Impresionante choque entre un auto y un patrullero dejó al menos siete heridos en Corrientes y Callao

En tanto, el acompañante del Audi, un hombre venezolano de 28 años, fue ingresado al Hospital Rivadavia. El resto de los afectados fue asistido en el lugar por personal del sistema de emergencias.

Por otro lado, se realizarán las pericias correspondientes para después sacar a los dos vehículos de una de las intersecciones más concurridas de la Ciudad. Mientras tanto, los autos se desvían por el costado y se generan demoras.

En el lugar del siniestro trabajaron efectivos de Bomberos de la Ciudad, quienes realizaron la neutralización de la energía eléctrica.

Interviene la UFLA Este, a cargo de Ángel Palopoli, quien ordenó que la Policía Federal Argentina (PFA) lleve adelante las pericias correspondientes.