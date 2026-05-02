Impresionante choque entre un auto y un patrullero dejó al menos siete heridos en Corrientes y Callao
Ocurrió en Callao y Corrientes. El vehículo policial quedó volcado y hay complicaciones en el tránsito.
Un fuerte choque ocurrió este sábado en el centro de la Ciudad de Buenos Aires (CABA), donde un patrullero impactó con un vehículo particular y dejó un saldo de siete heridos.
El accidente ocurrió cerca de las 5.45 en la intersección de la avenida Callao y Corrientes, cuando el móvil policial impactó contra un auto en el que viajaban cinco personas.
En el vehículo particular -un Audi- viajaban cinco jóvenes que, presuntamente, salían de un boliche, y chocaron de lleno contra el móvil policial, donde iban dos efectivos. Por la fuerza del impacto, el patrullero dio varios tumbos antes de quedar dado vuelta sobre la calzada. Además, una moto Honda CB 190 que se encontraba estacionada también fue afectada.
Según trascendió por testigos que se encontraban en el lugar del accidente, el patrullero habría cruzado en rojo por avenida Callao a gran velocidad mientras el Audi circulaba por avenida Corrientes, cuando ocurrió el impacto.
El Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) trasladó a los dos efectivos al Hospital Ramos Mejía con diagnóstico de politraumatismos. Ninguno reviste riesgo de vida.
En tanto, el acompañante del Audi, un hombre venezolano de 28 años, fue ingresado al Hospital Rivadavia. El resto de los afectados fue asistido en el lugar por personal del sistema de emergencias.
Por otro lado, se realizarán las pericias correspondientes para después sacar a los dos vehículos de una de las intersecciones más concurridas de la Ciudad. Mientras tanto, los autos se desvían por el costado y se generan demoras.
En el lugar del siniestro trabajaron efectivos de Bomberos de la Ciudad, quienes realizaron la neutralización de la energía eléctrica.
Interviene la UFLA Este, a cargo de Ángel Palopoli, quien ordenó que la Policía Federal Argentina (PFA) lleve adelante las pericias correspondientes.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario