Central Córdoba vs. Boca, por el Torneo Apertura 2026: horario, formaciones y TV
El equipo de Claudio Úbeda visita Santiago del Estero con la intención de sumar tres puntos clave, aunque con un equipo alternativo pensando también en la Copa Libertadores.
Boca afrontará este sábado un compromiso determinante frente a Central Córdoba, en el marco de la novena fecha del Torneo Apertura 2026. El objetivo es claro: conseguir una victoria que lo mantenga en la pelea por el primer puesto de la Zona A, en una recta final que empieza a marcar diferencias.
El encuentro se disputará en el Estadio Alfredo Terrera desde las 16:15, en un escenario donde el Xeneize buscará reponerse rápidamente del golpe sufrido a nivel internacional. La reciente caída frente a Cruzeiro por la Copa Libertadores puso fin a una racha positiva de 14 partidos sin derrotas, un registro que había consolidado al equipo como uno de los más sólidos del momento.
Más allá de ese traspié, el presente en el ámbito local sigue siendo alentador. El club de la Ribera se ubica en el segundo lugar de la Zona A con 27 puntos, apenas por detrás de Estudiantes de La Plata, líder con una unidad más. Esa cercanía en la tabla alimenta la ilusión de terminar en lo más alto, un objetivo que le permitiría encarar la siguiente fase con ventaja deportiva.
Sin embargo, el calendario obliga a tomar decisiones estratégicas. El entrenador Claudio Úbeda optaría por presentar una formación con varios habituales suplentes, priorizando el descanso de los titulares. La mirada está puesta en el compromiso del próximo martes ante Barcelona SC, un duelo clave para las aspiraciones del equipo en la Libertadores. Este contexto convierte al partido en un desafío doble: sostener el rendimiento en el torneo local sin descuidar el plano internacional.
Del otro lado, Central Córdoba llega sin chances de clasificación a los playoffs, ubicado en el decimotercer puesto con 16 unidades. A pesar de no tener objetivos deportivos en juego, el conjunto santiagueño intentará hacerse fuerte en casa y complicar a un rival que, en los papeles, aparece como candidato.
En su última presentación, el equipo local igualó sin goles frente a Lanús, mostrando algunas dificultades para generar peligro en ataque. No obstante, enfrentarse a Boca representa siempre una motivación extra, independientemente del contexto.
Para el Xeneize, el desafío pasa por mantener la concentración y aprovechar la oportunidad de seguir sumando en la tabla. Con la cima al alcance de la mano, cada punto cobra un valor determinante en la lucha por terminar primero.
Central Córdoba vs. Boca, por el Torneo Apertura 2026: probables formaciones
- Central Córdoba: Alan Aguerre; Fernando Martínez, Alejandro Maciel, Yuri Casermeiro, Agustín Quiroga; Tiago Cravero; Fernando Martínez, Matías Vera, Lucas González, Diego Barrera; Lucas Varaldo y Ezequiel Naya. DT: Lucas Pusineri.
- Boca: Leandro Brey; Juan Barinaga, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Malcom Braida; Tomás Belmonte, Camilo Rey Domenech o Williams Alarcón, Alan Velasco; Kevin Zenón o Ángel Romero, Exequiel Zeballos y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.
Central Córdoba vs. Boca: otros datos
- Hora: 16:15.
- Estadio: Alfredo Terrera
- Árbitro: Nazareno Arasa
- VAR: Lucas Novelli
- TV: TNT Sports Premium
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario