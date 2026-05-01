Central Córdoba vs. Boca, por el Torneo Apertura 2026: horario, formaciones y TV

Del otro lado, Central Córdoba llega sin chances de clasificación a los playoffs, ubicado en el decimotercer puesto con 16 unidades. A pesar de no tener objetivos deportivos en juego, el conjunto santiagueño intentará hacerse fuerte en casa y complicar a un rival que, en los papeles, aparece como candidato.

En su última presentación, el equipo local igualó sin goles frente a Lanús, mostrando algunas dificultades para generar peligro en ataque. No obstante, enfrentarse a Boca representa siempre una motivación extra, independientemente del contexto.

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Para el Xeneize, el desafío pasa por mantener la concentración y aprovechar la oportunidad de seguir sumando en la tabla. Con la cima al alcance de la mano, cada punto cobra un valor determinante en la lucha por terminar primero.

Central Córdoba vs. Boca, por el Torneo Apertura 2026: probables formaciones

Central Córdoba : Alan Aguerre; Fernando Martínez, Alejandro Maciel, Yuri Casermeiro, Agustín Quiroga; Tiago Cravero; Fernando Martínez, Matías Vera, Lucas González, Diego Barrera; Lucas Varaldo y Ezequiel Naya. DT: Lucas Pusineri.

: Alan Aguerre; Fernando Martínez, Alejandro Maciel, Yuri Casermeiro, Agustín Quiroga; Tiago Cravero; Fernando Martínez, Matías Vera, Lucas González, Diego Barrera; Lucas Varaldo y Ezequiel Naya. Boca: Leandro Brey; Juan Barinaga, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Malcom Braida; Tomás Belmonte, Camilo Rey Domenech o Williams Alarcón, Alan Velasco; Kevin Zenón o Ángel Romero, Exequiel Zeballos y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.

Central Córdoba vs. Boca: otros datos

Hora: 16:15.

16:15. Estadio: Alfredo Terrera

Alfredo Terrera Árbitro: Nazareno Arasa

Nazareno Arasa VAR: Lucas Novelli

Lucas Novelli TV: TNT Sports Premium