Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Colombia vs. Francia por el tercer puesto del Mundial Sub 20
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Colombia vs. Francia por el Mundial Sub-20 de Chile.
La Selección Colombia Sub-20, que cayó 1-0 frente al equipo de Diego Placente en una de las semifinales del Mundial de Chile, tendrá este sábado la posibilidad de subirse al podio cuando enfrente a Francia por el tercer puesto del certamen juvenil.
El conjunto dirigido por Héctor Cárdenas llega con la ilusión de igualar su mejor actuación histórica —el tercer lugar conseguido en 2003— y despedirse del torneo con una victoria. Enfrente estará una Francia que perdió por penales ante Marruecos y también busca cerrar su campaña con una buena imagen.
El encuentro se disputará en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, en Santiago de Chile, y promete ser un choque parejo entre dos selecciones que mostraron gran nivel a lo largo del campeonato.
Formaciones de Colombia vs. Francia por el tercer puesto del Mundial Sub-20
Colombia: Jordan García; Carlos Sarabia, Simón García, Yéimar Mosquera, Juan Arizala; Kéner González, José Cavadía, Elkin Rivero; Óscar Perea, Néiser Villarreal y Romero. DT: Héctor Cárdenas.
Francia: [Formación aún no confirmada]; se espera un 11 similar al utilizado en partidos anteriores del torneo con algunas variantes tácticas. DT: Jean-Marc Furlan.
Cómo ver en vivo Colombia vs. Francia
La televisación estará a cargo de Telefe y TyC Sports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
