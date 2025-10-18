Colombia vs. Francia por el tercer puesto en el Mundial Sub-20: horario, formaciones y cómo ver en vivo
Colombia no pudo ante Argentina en semifinales y ahora buscará cerrar su participación en el Mundial con una medalla.
La Selección Colombia Sub-20, que cayó 1-0 frente al equipo de Diego Placente en una de las semifinales del Mundial de Chile, tendrá este sábado la posibilidad de subirse al podio cuando enfrente a Francia por el tercer puesto del certamen juvenil.
El conjunto dirigido por Héctor Cárdenas llega con la ilusión de igualar su mejor actuación histórica —el tercer lugar conseguido en 2003— y despedirse del torneo con una victoria. Enfrente estará una Francia que perdió por penales ante Marruecos y también busca cerrar su campaña con una buena imagen.
El encuentro se disputará en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, en Santiago de Chile, y promete ser un choque parejo entre dos selecciones que mostraron gran nivel a lo largo del campeonato.
Colombia vs. Francia, por el tercer puesto del Mundial Sub-20: día, horario y TV en Argentina
El partido entre Colombia y Francia, por el tercer puesto del Mundial Sub-20, se jugará este sábado 18 de octubre, a partir de las 16:00 (hora de Argentina). La transmisión estará a cargo de Telefe y DSports, con cobertura especial en plataformas digitales de ESPN y FIFA+.
