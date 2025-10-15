Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo a la Selección Argentina Sub-20 vs. Colombia

La Albiceleste llega con un rendimiento impecable: en la fase de grupos superó a Cuba (3-1), Australia (4-1) e Italia (1-0). Luego, en los cruces directos, goleó 4-0 a Nigeria en octavos y venció 2-0 a México en cuartos. Su producción ofensiva, con 14 tantos a favor y apenas dos en contra, la posiciona como una de las grandes candidatas al título.