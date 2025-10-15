Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo a la Selección Argentina Sub-20 vs. Colombia
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Argentina vs. Colombia por el Mundial Sub-20 de Chile.
En el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de Santiago, la Selección Argentina Sub-20 de Diego Placente afronta este miércoles desde las 20:00 una cita decisiva ante Colombia por un lugar en la gran final del Mundial de Chile 2025.
La Albiceleste llega con un rendimiento impecable: en la fase de grupos superó a Cuba (3-1), Australia (4-1) e Italia (1-0). Luego, en los cruces directos, goleó 4-0 a Nigeria en octavos y venció 2-0 a México en cuartos. Su producción ofensiva, con 14 tantos a favor y apenas dos en contra, la posiciona como una de las grandes candidatas al título.
Sin embargo, el entrenador deberá afrontar el duelo con dos bajas significativas. Carrizo, delantero de Vélez, no podrá estar por acumulación de amarillas, mientras que Pierani, defensor de Estudiantes, quedó marginado por un esguince de rodilla.
Colombia, por su parte, llega invicta y con argumentos para ilusionarse: terminó primera en el Grupo F con cinco puntos (1-0 a Arabia Saudita y empates ante Noruega y Nigeria), luego venció 3-1 a Sudáfrica en octavos y 3-2 a España en cuartos.
Formaciones de Argentina vs. Colombia por la semifinal del Mundial Sub-20
- Argentina: Santino Barbi; Dylan Gorosito, Tobías Ramírez, Juan Villalba, Julio Soler; Tobías Andrada o Tomás Pérez, Milton Delgado, Valentino Acuña; Gianluca Prestianni, Ian Subiabre o Santino Andino y Alejo Sarco. DT: Diego Placente.
- Colombia: Jordan García; Julio Bazán, Simón García, Yéimar Mosquera, Juan Arizala; Kéner González, José Cavadía o Jordan Barrera , Elkin Rivero; Óscar Perea, Emilio Aristizábal y Joel Canchimbo. DT: César Torres Ramírez.
Cómo ver en vivo a la Selección Argentina vs. Colombia
La televisación estará a cargo de Telefe y TyC Sports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
