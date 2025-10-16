El orgullo de los campeones: la Scaloneta celebró el pase a la final del Mundial Sub-20

image

El presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, no quiso quedar afuera del festejo. “Muchísima entrega y personalidad. Gracias al cuerpo técnico y a los jugadores por dejar el alma. Son el orgullo de un país entero”, escribió en X. Minutos más tarde, acompañó sus palabras con una imagen de Placente y una frase que encendió las redes: “Shhh”, en alusión al clásico gesto que inmortalizó en el duelo de cuartos de final ante México.

Con el país expectante, la Sub-20 intentará el domingo conseguir su séptimo título mundial y cerrar una campaña que ya se ganó el corazón de todos.