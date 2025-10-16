El orgullo de los campeones: la Scaloneta celebró el pase a la final del Mundial Sub-20
Las figuras de la Selección Mayor, con Messi, Dibu Martínez y Paredes a la cabeza, expresaron su alegría en redes tras el triunfo ante Colombia.
La Selección Argentina Sub-20 volvió a emocionar a todo el país tras vencer 1-0 a Colombia y conseguir el boleto a la gran final del Mundial de Chile. El equipo dirigido por Diego Placente se aseguró un lugar en el partido decisivo frente a Marruecos, y el logro no pasó inadvertido para las estrellas de la Scaloneta, que se volcaron a las redes para felicitar a los jóvenes que representan el futuro del fútbol argentino.
El primero en manifestarse fue Lionel Messi. El capitán de la Selección Mayor compartió el posteo oficial de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en su cuenta de Instagram, celebró la clasificación y aprovechó para enviar un mensaje especial al autor del gol, Mateo Silvetti: “Grande, Toto Silvetti!”, escribió, acompañando sus palabras con emojis de aplausos y banderas argentinas.
Su gesto no tardó en viralizarse y llegó rápidamente al propio Silvetti, quien desde la zona mixta se mostró emocionado por el reconocimiento: “Es un orgullo enorme. Todos soñamos con que Leo nos mire, y que nos felicite es algo que no se olvida. Sabemos que la Mayor siempre nos sigue y eso nos da una motivación extra”, expresó el delantero.
Poco después, Emiliano “Dibu” Martínez y Leandro Paredes también se sumaron a las felicitaciones, publicando historias en sus redes sociales en apoyo al combinado juvenil. Ambos destacaron la entrega del plantel y la figura de Placente, a quien definieron como “un gran formador”.
El presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, no quiso quedar afuera del festejo. “Muchísima entrega y personalidad. Gracias al cuerpo técnico y a los jugadores por dejar el alma. Son el orgullo de un país entero”, escribió en X. Minutos más tarde, acompañó sus palabras con una imagen de Placente y una frase que encendió las redes: “Shhh”, en alusión al clásico gesto que inmortalizó en el duelo de cuartos de final ante México.
Con el país expectante, la Sub-20 intentará el domingo conseguir su séptimo título mundial y cerrar una campaña que ya se ganó el corazón de todos.
