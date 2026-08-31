Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Defensa y Justicia vs. Platense por el Torneo Clausura

Por su parte, el Calamar ostenta ocho unidades y también arriba con impulso favorable luego de vencer por 2-1 a Barracas Central en la jornada previa. El conjunto de Vicente López transita un presente de alto impacto al mantenerse con vida en tres frentes: sigue en pelea en el torneo local, avanzó entre los ocho mejores de la Copa Argentina al superar por penales a Instituto y aguarda por el cruce ante Fluminense en los cuartos de final de la Copa Libertadores.