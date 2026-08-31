Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Defensa y Justicia vs. Platense por el Torneo Clausura
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Defensa y Justicia vs. Platense por el Torneo Clausura.
En el marco de la séptima fecha de la Zona A del Torneo Clausura, Defensa y Justicia mide fuerzas ante Platense este lunes a las 19:00 en el Estadio Norberto “Tito” Tomaghello. El compromiso se transmitirá por la pantalla de ESPN Premium y contará con el arbitraje de Juan Pablo Loustau.
El elenco de Florencio Varela llega entonado tras conseguir un valioso triunfo por 2-1 frente a Belgrano en Córdoba. Con 11 puntos en su haber y un saldo de tres victorias, dos igualdades y apenas una caída, el conjunto conducido por Julio Vaccari intentará hacerse fuerte en casa para continuar prendido en los puestos de vanguardia de su grupo.
Por su parte, el Calamar ostenta ocho unidades y también arriba con impulso favorable luego de vencer por 2-1 a Barracas Central en la jornada previa. El conjunto de Vicente López transita un presente de alto impacto al mantenerse con vida en tres frentes: sigue en pelea en el torneo local, avanzó entre los ocho mejores de la Copa Argentina al superar por penales a Instituto y aguarda por el cruce ante Fluminense en los cuartos de final de la Copa Libertadores.
Formaciones de Defensa y Justicia vs. Platense por el Torneo Clausura - Zona A
- Defensa y Justicia: Lautaro Amade; Lucas Souto, Damián Fernández, David Martínez, Máximo Rodríguez; César Pérez, Julián López, Agustín Hausch; David Barbona, Juan Gutiérrez y Leandro Fernández. DT: Julio Vaccari.
- Platense: Juan Pablo Cozzani; Juan Ignacio Saborido, Ignacio Vázquez, Oscar Salomón, Tomás Silva; Guido Mainero, Pablo Ferreira, Martín Barrios, Franco Zapiola; Bautista Merlini, Luciano Giménez. DT: Martín Palermo.
Cómo ver en vivo Defensa y Justicia vs. Platense
La televisación estará a cargo de ESPN Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
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