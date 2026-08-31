A qué hora empieza el paro nacional del viernes 4 de septiembre
La UEJN anunció un paro nacional para el próximo viernes 4 de septiembre. La medida de fuerza es en rechazo al traspaso de la Justicia Laboral a CABA.
La Unión de Empleados de la Justicia de la Nación, conducida por Julio Piumato, confirmó un paro nacional de veinticuatro horas. Esta contundente medida gremial se llevará a cabo el próximo viernes 4 de septiembre, afectando el normal funcionamiento judicial en todo el territorio del país.
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El reclamo de Julio Piumato y los motivos del conflicto
El conflicto principal se desató luego de que la Legislatura porteña aprobara formalmente el traspaso de la Justicia Laboral Nacional al ámbito porteño. El proyecto, que había sido fuertemente impulsado por la Jefatura de Gobierno local, consiguió avanzar durante la última sesión ordinaria gracias a la obtención de 36 votos a favor, con solo 2 en contra y 20 abstenciones.
Frente a este decisivo avance legislativo, la respuesta de la organización sindical no se hizo esperar. El gremio judicial anunció una huelga total de 24 horas, la cual comenzará a regir desde las 00:00 horas del viernes 4 de septiembre y se extenderá durante toda la jornada. Bajo la consigna "Por nuestra obra social, por nuestros salarios, por la defensa de la Justicia Nacional, no al traspaso", los trabajadores buscan visibilizar su profundo malestar con la actual situación.
Cómo será el traspaso de la Justicia Laboral
El convenio firmado entre el Estado Nacional y el Gobierno de la Ciudad durante el mes de febrero de 2026 establece un esquema progresivo para efectuar la transferencia de competencias. Según lo detallado en la nueva normativa aprobada, la división de las causas judiciales se realizará de la siguiente manera:
- Las demandas laborales iniciadas previamente a la entrada en vigencia del nuevo fuero continuarán su curso normal y se tramitarán ante la órbita de la Justicia Nacional del Trabajo.
- Por el contrario, todas las nuevas demandas y expedientes pasarán a ser procesados de manera directa por el flamante Fuero del Trabajo de la Ciudad.
Como parte integral de este polémico acuerdo institucional, la administración porteña asumirá la enorme responsabilidad de seleccionar a los nuevos jueces y fiscales mediante los mecanismos correspondientes, garantizando a su vez todos los recursos económicos y estructurales que sean necesarios para el correcto funcionamiento del nuevo fuero local. A la par, Nación se comprometió a no cubrir nuevas vacantes en esas áreas.
El antecedente en tribunales antes del paro nacional
La disputa estructural por el traspaso del fuero del trabajo ya había tenido un intenso capítulo en los tribunales antes de concretarse la votación definitiva de la Legislatura. Semanas atrás, la organización sindical había conseguido una medida cautelar favorable que lograba frenar temporalmente el avance del proceso administrativo.
Sin embargo, en una instancia posterior, la Justicia decidió revocar esa misma cautelar, dejando completamente habilitado el camino para el traspaso jurisdiccional. Con este antecedente adverso en el ámbito legal, la aprobación legislativa terminó de darle el impulso final al proceso en el territorio porteño, provocando que la firme respuesta de los trabajadores se traslade ahora directamente al terreno de la protesta y la acción gremial en las calles.
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