A qué hora empieza el paro nacional del viernes 4 de septiembre

Las demandas laborales iniciadas previamente a la entrada en vigencia del nuevo fuero continuarán su curso normal y se tramitarán ante la órbita de la Justicia Nacional del Trabajo.

Por el contrario, todas las nuevas demandas y expedientes pasarán a ser procesados de manera directa por el flamante Fuero del Trabajo de la Ciudad.

Como parte integral de este polémico acuerdo institucional, la administración porteña asumirá la enorme responsabilidad de seleccionar a los nuevos jueces y fiscales mediante los mecanismos correspondientes, garantizando a su vez todos los recursos económicos y estructurales que sean necesarios para el correcto funcionamiento del nuevo fuero local. A la par, Nación se comprometió a no cubrir nuevas vacantes en esas áreas.

El antecedente en tribunales antes del paro nacional

La disputa estructural por el traspaso del fuero del trabajo ya había tenido un intenso capítulo en los tribunales antes de concretarse la votación definitiva de la Legislatura. Semanas atrás, la organización sindical había conseguido una medida cautelar favorable que lograba frenar temporalmente el avance del proceso administrativo.

Sin embargo, en una instancia posterior, la Justicia decidió revocar esa misma cautelar, dejando completamente habilitado el camino para el traspaso jurisdiccional. Con este antecedente adverso en el ámbito legal, la aprobación legislativa terminó de darle el impulso final al proceso en el territorio porteño, provocando que la firme respuesta de los trabajadores se traslade ahora directamente al terreno de la protesta y la acción gremial en las calles.