Cuándo llega el tormentón de hielo que bajará la temperatura con posible sensación térmica bajo cero

Para los próximos días, el escenario será netamente invernal: el viernes 4 la mínima bajará a 7 grados, mientras que el sábado 5 de septiembre se registrará una máxima de apenas 11 grados con nuevas lluvias aisladas y fuertes ráfagas de viento de hasta 63 km/h. Finalmente, el domingo 6 será la jornada más gélida, amaneciendo con apenas 2 grados de mínima y una alta probabilidad de registrar sensaciones térmicas por debajo del cero absoluto durante la madrugada.