Cuándo llega el tormentón de hielo que bajará la temperatura con posible sensación térmica bajo cero
El pronóstico anticipa la llegada de un tormentón de frío que provocará un drástico descenso térmico de cara al próximo fin de semana en la Ciudad.
Los habitantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y sus alrededores deberán prepararse para un cambio brusco en las condiciones meteorológicas. Tras unos días de clima templado, un tormentón avanzará sobre la región, trayendo consigo fuertes precipitaciones y abriendo paso a una masa de aire polar muy intensa.
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El pronóstico del tiempo y el inicio del tormentón
El marcado desmejoramiento comenzará a sentirse durante el cierre del miércoles 2 de septiembre. Según los datos oficiales, tras alcanzar una agradable temperatura máxima de 21 grados durante la tarde, la nubosidad irá en aumento y hacia las 20:00 horas iniciarán las primeras lluvias débiles en la región.
El momento más crítico de la jornada se dará alrededor de las 23:00, cuando se desate un temporal con importante caída de agua, actividad eléctrica y ráfagas del suroeste. Esta fuerte inestabilidad se mantendrá activa durante toda la madrugada y las primeras horas de la mañana del jueves 3 de septiembre, concentrando el mayor volumen de precipitaciones antes del mediodía.
Cuándo se sentirá el frío extremo en Buenos Aires
Luego del paso de este frente inestable, las nubes comenzarán a disiparse hacia la tarde del jueves brindando un marco soleado. Sin embargo, los vientos sostenidos del sector sur y suroeste harán que el termómetro caiga en picada, inaugurando un fin de semana verdaderamente helado.
Para los próximos días, el escenario será netamente invernal: el viernes 4 la mínima bajará a 7 grados, mientras que el sábado 5 de septiembre se registrará una máxima de apenas 11 grados con nuevas lluvias aisladas y fuertes ráfagas de viento de hasta 63 km/h. Finalmente, el domingo 6 será la jornada más gélida, amaneciendo con apenas 2 grados de mínima y una alta probabilidad de registrar sensaciones térmicas por debajo del cero absoluto durante la madrugada.
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