Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Fluminense vs. Lanús
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Fluminense vs. Lanús por la Copa Libertadores 2025.
Por el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025, Lanús afronta esta noche un compromiso de máxima exigencia en el mítico Maracaná. Desde las 21:30, el equipo dirigido por Mauricio Pellegrino se mide con Fluminense.
El Granate viajó a Río de Janeiro con la tranquilidad que otorga la ventaja mínima obtenida en La Fortaleza gracias al gol agónico de Marcelino Moreno, pero sabe que enfrente tendrá a un rival de jerarquía, decidido a dar vuelta la serie frente a su gente.
El conjunto argentino atraviesa un presente alentador. Viene de vencer a Platense en el Torneo Clausura 2025, resultado que reafirma su buen momento colectivo. A nivel internacional, se mantiene como el único representante argentino en carrera en esta edición.
El Flu, por su parte, arrastra un rendimiento irregular. Si bien venció a Vitória en el Brasileirao, apenas logró dos triunfos en sus últimos siete encuentros, lejos de aquel nivel que lo llevó a brillar en el Mundial de Clubes 2023 y a consagrarse en la Recopa 2024.
Fluminense vs. Lanús: probables formaciones
- Fluminense: Fábio; Guga, Thiago Silva, Juan Freytes, Rene; Nonato, Hércules, Matheus Martinelli; Agustín Canobbio, Everaldo y Kevin Serna DT: Renato Portaluppi.
- Lanús: Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, José María Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Dylan Aquino o Alexis Segovia y Rodrigo Castillo DT: Mauricio Pellegrino.
Cómo ver en vivo Fluminense vs. Lanús
La televisación estará a cargo de ESPN. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Disney+, Flow, Telecentro Play, DSports y DirecTV GO.
Temas
Te puede interesar
Lo que se lee ahora
Las Más Leídas
Dejá tu comentario