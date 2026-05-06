Pelota libre por celular: cómo ver en vivo Independiente Rivadavia vs. Fluminense
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver en vivo Independiente Rivadavia vs. Fluminense por la Copa Libertadores 2026.
En un encuentro correspondiente a la cuarta fecha del Grupo C de la Copa Libertadores 2026, Independiente Rivadavia recibirá a Fluminense desde las 21:30 en el estadio Malvinas Argentinas en Mendoza. El conjunto mendocino tiene la gran oportunidad de asegurar su lugar en los octavos de final con dos jornadas de anticipación.
El presente del equipo dirigido por Alfredo Berti es difícil de igualar. En su primera participación en el torneo continental, logró un rendimiento perfecto: ganó los tres partidos que disputó hasta el momento y se consolidó como líder absoluto del grupo.
Con nueve puntos en su haber, sabe que una nueva victoria lo dejará fuera del alcance de sus perseguidores. Bolívar suma cuatro unidades, mientras que La Guaira tiene dos y el Flu apenas uno. En este contexto, un triunfo en Mendoza significaría alcanzar los 12 puntos y asegurar matemáticamente el pase a la siguiente instancia, independientemente de lo que ocurra en el otro partido del grupo.
Enfrente estará un Fluminense obligado a reaccionar. El equipo brasileño atraviesa una situación completamente distinta en la Copa, donde aún no logró ganar y necesita sumar de a tres para mantener sus aspiraciones de clasificación. La derrota ante Independiente en la ida y la caída frente a Bolívar complicaron su panorama, dejándolo con un margen de error mínimo. Sin embargo, en el Brasileirao su rendimiento ha sido más regular, ubicándose en los primeros puestos de la tabla.
Independiente Rivadavia vs. Fluminense, por la Copa Libertadores: probables formaciones
- Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Ezequiel Bonifacio, Ivan Villalba, Sheyko Studer, Luciano Gómez; Tomás Bottari, Jose Florentín; Matías Fernández, Fabrizio Sartori, Alex Arce y Sebastián Villa. DT: Alfredo Berti.
- Fluminense: Fábio; Guga, Jemmes, Juan Pablo Freytes, Renê; Hércules, Alisson, Jefferson Savarino; Agustin Canobbio, Kevin Serna y Rodrigo Castillo. DT: Luis Zubeldía.
Cómo ver en vivo Independiente Rivadavia vs. Fluminense
La televisación estará a cargo de Fox Sports 2 y Disney+ Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
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