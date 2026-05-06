Pelota libre por celular: cómo ver en vivo Independiente Rivadavia vs. Fluminense

Enfrente estará un Fluminense obligado a reaccionar. El equipo brasileño atraviesa una situación completamente distinta en la Copa, donde aún no logró ganar y necesita sumar de a tres para mantener sus aspiraciones de clasificación. La derrota ante Independiente en la ida y la caída frente a Bolívar complicaron su panorama, dejándolo con un margen de error mínimo. Sin embargo, en el Brasileirao su rendimiento ha sido más regular, ubicándose en los primeros puestos de la tabla.