Fluminense vs. Lanús, por la Copa Sudamericana 2025: formaciones, horarios y TV
El Granate llega con ventaja tras el triunfo en Buenos Aires y buscará resistir en Río ante un Flu que necesita remontar.
Lanús afronta esta noche un compromiso de máxima exigencia en el mítico Maracaná. Desde las 21:30, el equipo dirigido por Mauricio Pellegrino se mide con Fluminense en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. El Granate viajó a Río de Janeiro con la tranquilidad que otorga la ventaja mínima obtenida en La Fortaleza gracias al gol agónico de Marcelino Moreno, pero sabe que enfrente tendrá a un rival de jerarquía, decidido a dar vuelta la serie frente a su gente.
El conjunto argentino atraviesa un presente alentador. Viene de vencer a Platense en el Torneo Clausura 2025, resultado que reafirma su buen momento colectivo. A nivel internacional, se mantiene como el único representante argentino en carrera en esta edición, y busca alcanzar las semifinales por segundo año consecutivo, reafirmando su condición de club protagonista en torneos continentales. La ilusión es grande, ya que el objetivo es volver a repetir la gesta de 2013, cuando conquistó este mismo certamen.
El Flu, por su parte, arrastra un rendimiento irregular. Si bien venció a Vitória en el Brasileirao, apenas logró dos triunfos en sus últimos siete encuentros, lejos de aquel nivel que lo llevó a brillar en el Mundial de Clubes 2023 y a consagrarse en la Recopa 2024. Sin embargo, el peso de jugar en el Maracaná y el empuje de su público lo convierten en un adversario de cuidado.
Lanús deberá sobreponerse a bajas sensibles: Ronaldo Dejesús, Felipe Peña Biafore y Raúl Loaiza están descartados por lesión. Pese a ello, Pellegrino confía en la solidez defensiva y en la experiencia de referentes como José Canale y Lautaro Acosta, quienes también fueron protagonistas en la reciente victoria liguera. El plan será resistir los embates brasileños y aprovechar los espacios que puedan dejar en defensa.
El ganador de esta llave se cruzará en semifinales con el vencedor de Universidad de Chile-Alianza Lima, que definirán su serie el jueves. Para Lanús, superar al Flu en su casa representaría no solo un paso histórico, sino también un espaldarazo anímico clave para seguir soñando en grande.
Fluminense vs. Lanús: probables formaciones
- Fluminense: Fábio; Guga, Thiago Silva, Juan Freytes, Rene; Nonato, Hércules, Matheus Martinelli; Agustín Canobbio, Everaldo y Kevin Serna DT: Renato Portaluppi.
- Lanús: Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, José María Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Dylan Aquino o Alexis Segovia y Rodrigo Castillo DT: Mauricio Pellegrino.
Fluminense vs. Lanús: otros datos
- Hora: 21:30.
- Estadio: Maracaná.
- VAR: Ángel Arteaga.
- Árbitro: Jesús Valenzuela.
- TV: ESPN.
