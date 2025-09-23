Fluminense vs. Lanús, por la Copa Sudamericana 2025: formaciones, horarios y TV

Lanús afronta esta noche un compromiso de máxima exigencia en el mítico Maracaná. Desde las 21:30, el equipo dirigido por Mauricio Pellegrino se mide con Fluminense en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. El Granate viajó a Río de Janeiro con la tranquilidad que otorga la ventaja mínima obtenida en La Fortaleza gracias al gol agónico de Marcelino Moreno, pero sabe que enfrente tendrá a un rival de jerarquía, decidido a dar vuelta la serie frente a su gente.