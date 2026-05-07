Independiente Rivadavia empató de local con Fluminense y se metió en los octavos de la Copa Libertadores 2026
La Lepra mendocina atraviesa un presente soñado en su debut internacional y pese a que se lo igualaron sobre la hora, sacó boleto a la próxima instancia.
Independiente Rivadavia igualó 1-1 a Fluminense este miércoles de local en el estadio Malvinas Argentinas, en un encuentro correspondiente a la cuarta fecha del Grupo C de la Copa Libertadores 2026, y obtuvo el pasaje a octavos de final dos fechas antes.
El conjunto mendocino hizo historia en su primera experiencia internacional. Lo ganaba 1-0 con el tanto de Arce en la segunda mitad, pero Kennedy igualó las acciones en tiempo agregado.
El presente del equipo dirigido por Alfredo Berti es difícil de igualar. En su primera participación en el torneo continental, logró un rendimiento casi perfecto: ganó sus tres primeros partidos y con este empate no solo se consolidó como líder absoluto del grupo, sino que obtuvo el anticipado pasaje a octavos de final.
Su recorrido incluye victorias ante Bolívar, Deportivo La Guaira y el propio Fluminense en Brasil, un resultado que marcó un antes y un después en su campaña.
El gran momento de la Lepra no se limita al plano internacional. En el torneo local también viene mostrando un rendimiento sólido, habiendo finalizado como líder de su zona en el Apertura. Este presente le permite encarar con confianza tanto la Libertadores como la fase final del campeonato doméstico, donde tendrá la ventaja de definir en casa al menos hasta semifinales.
Formaciones de Independiente Rivadavia vs. Fluminense, por la Copa Libertadores
- Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Ezequiel Bonifacio, Ivan Villalba, Sheyko Studer, Luciano Gómez; Tomás Bottari, Jose Florentín; Matías Fernández, Fabrizio Sartori, Alex Arce y Sebastián Villa. DT: Alfredo Berti.
- Fluminense: Fábio; Guga, Jemmes, Juan Pablo Freytes, Renê; Hércules, Alisson, Jefferson Savarino; Agustin Canobbio, Kevin Serna y Rodrigo Castillo. DT: Luis Zubeldía.
Independiente Rivadavia vs. Fluminense: otros datos
- Hora: 21:30.
- Estadio: Malvinas Argentinas.
- Árbitro: Gustavo Tejera (URU).
- VAR: Antonio García (URU).
- TV: Fox Sports y Disney+ Premium.
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