Independiente Rivadavia empató de local con Fluminense y se metió en los octavos de la Copa Libertadores 2026

El gran momento de la Lepra no se limita al plano internacional. En el torneo local también viene mostrando un rendimiento sólido, habiendo finalizado como líder de su zona en el Apertura. Este presente le permite encarar con confianza tanto la Libertadores como la fase final del campeonato doméstico, donde tendrá la ventaja de definir en casa al menos hasta semifinales.

Formaciones de Independiente Rivadavia vs. Fluminense, por la Copa Libertadores

Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Ezequiel Bonifacio, Ivan Villalba, Sheyko Studer, Luciano Gómez; Tomás Bottari, Jose Florentín; Matías Fernández, Fabrizio Sartori, Alex Arce y Sebastián Villa. DT: Alfredo Berti .

Nicolás Bolcato; Ezequiel Bonifacio, Ivan Villalba, Sheyko Studer, Luciano Gómez; Tomás Bottari, Jose Florentín; Matías Fernández, Fabrizio Sartori, Alex Arce y Sebastián Villa. . Fluminense: Fábio; Guga, Jemmes, Juan Pablo Freytes, Renê; Hércules, Alisson, Jefferson Savarino; Agustin Canobbio, Kevin Serna y Rodrigo Castillo. DT: Luis Zubeldía.

Independiente Rivadavia vs. Fluminense: otros datos

Hora: 21:30.

21:30. Estadio: Malvinas Argentinas.

Malvinas Argentinas. Árbitro: Gustavo Tejera (URU).

Gustavo Tejera (URU). VAR: Antonio García (URU).

Antonio García (URU). TV: Fox Sports y Disney+ Premium.