Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Gimnasia y Esgrima La Plata vs. Lanús
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Gimnasia y Esgrima La Plata vs. Lanús por el Torneo Clausura 2025.
Gimnasia y Esgrima La Plata recibe este domingo a Lanús, en un partido correspondiente a la fecha 5 del Torneo Clausura. Ambos necesitan sumar de a tres, para reafirmar el buen presente que están teniendo.
El encuentro está pactado para las 14, en el estadio Juan Carmelo Zerillo y la transmisión estará a cargo de TNT Sports. Facundo Tello fue el elegido para impartir justicia, mientras que Andrés Merlos estará a cargo del VAR.
El Lobo acumula tres partidos sin perder con dos triunfos consecutivos. El equipo platense venció 2-1 a Godoy Cruz, luego habían empatado ante San Lorenzo y derrotado a Independiente, por ende acumula tres encuentros invicto.
Por su parte, el Granate no tuvo buena suerte en la Copa Sudamericana, ya que cayó ante Central Córdoba y está obligado a ganar en la revancha.
En cuanto al torneo local, el equipo de Mauricio Pellegrino acumula dos victorias ante Sarmiento y Talleres. Sin embargo, el DT deberá analizar qué equipo pone en cancha, ya que el próximo jueves tendrá el partido de vuelta ante el Ferroviario y necesita vencerlo si quieren seguir en la competencia internacional.
Probables formaciones de Gimnasia vs. Lanús
Gimnasia y Esgrima La Plata: Nelson Insfrán; Juan Pintado, Renzo Giampaoli, Gastón Suso, Juan Villalba; Manuel Panaro, Mateo Seoane, Nicolás Garayalde, Jeremías Merlo; Norberto Briasco y Marcelo Torres. DT: Alejandro Orfila.
Lanús: Nahuel Losada; Armando Méndez, Carlos Izquierdoz, José María Canale, Nicolás Morgantini; Agustín Medina, Juan Ramírez; Bruno Cabrera, Marcelino Moreno, Alexis Segovia y Alexis Canelo. DT: Mauricio Pellegrino.
Cómo ver en vivo Gimnasia vs. Lanús por el Torneo Clausura
La televisación estará a cargo de TNT Sports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
Lo que se lee ahora
Las Más Leídas
Dejá tu comentario